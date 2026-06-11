Clima en Panamá: Lluvias dispersas en el Caribe y calor intenso en gran parte del país este jueves

Los avisos por mar de fondo en el Pacífico y lluvias finalizaron en horas de la noche del miércoles 10 de junio, pero ahora se mantiene activo un nuevo aviso por temperaturas y sensación térmica elevadas.

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) informó que para este jueves 11 de junio, día en que se inaugura el Mundial de Fútbol 2026, se esperan lluvias y aguaceros aislados en distintos puntos del país, con mayor intensidad durante la tarde en zonas montañosas del Caribe y del Pacífico.

En la vertiente del Caribe, durante las primeras horas del día se prevén aguaceros dispersos con actividad eléctrica en el sector marítimo occidental, afectando principalmente Costa Abajo de Colón y el norte de Veraguas. También se esperan lluvias aisladas en las costas del resto de la vertiente. Estas condiciones podrían mantenerse durante la mañana, aunque con una disminución gradual de las precipitaciones.

Para la tarde y noche se pronostican aguaceros aislados, algunos puntualmente fuertes y acompañados de actividad eléctrica en áreas montañosas de Bocas del Toro y la comarca Ngäbe-Buglé. En el resto de la vertiente caribeña podrían registrarse chubascos de corta duración.

En la vertiente del Pacífico predominarán condiciones de poca nubosidad a parcialmente nubladas durante la madrugada, la mañana y la noche. Sin embargo, en horas de la tarde se esperan aguaceros aislados, algunos fuertes y con tormentas eléctricas en sectores montañosos de Chiriquí, Panamá Norte, Panamá Centro y Darién. También podrían presentarse chubascos breves en otras áreas de la vertiente.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre 10°C y 15°C en la cordillera Central, mientras que en el resto del país estarán entre 21°C y 26°C. Las máximas alcanzarán entre 22°C y 26°C en la cordillera Central y entre 30°C y 34°C en el resto del territorio nacional.

En cuanto a los vientos, durante la madrugada y la mañana se esperan corrientes del sureste al oeste con velocidades inferiores a 20 kilómetros por hora. En la tarde y noche, en el Caribe predominarán vientos del noroeste al noreste de hasta 15 kilómetros por hora, mientras que en el Pacífico soplarán del sureste al suroeste con velocidades de hasta 20 kilómetros por hora.

Las condiciones marítimas se mantendrán favorables. En el Caribe se esperan olas entre 0.4 y 1.4 metros de altura, con periodos de 6 a 8 segundos. En el Pacífico, las olas oscilarán entre 0.3 y 1.4 metros, con periodos de 13 a 16 segundos.

El Imhpa advirtió además que los índices máximos de radiación ultravioleta (UV-B) estarán entre 9 y 11, niveles considerados de riesgo muy alto a extremo, por lo que recomienda tomar medidas de protección durante las horas de mayor exposición solar.

Los avisos por mar de fondo en el Pacífico y lluvias finalizaron en horas de la noche del miércoles 10 de junio, pero ahora se mantiene activo un nuevo aviso por temperaturas y sensación térmica elevadas.

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