Pasión, historia e identidad: la camiseta panameña destaca en el Mundial

El uniforme rojo fue reconocido por representar la pasión y la lucha, además de incorporar elementos de identidad nacional.

Ciudad de Panamá/La camiseta oficial de la Selección Nacional de Fútbol de Panamá fue destacada como una de las más llamativas del Mundial, según un ranking publicado por el diario estadounidense The New York Times.

La comparación internacional ubicó la indumentaria panameña en la posición número 18 entre las 48 selecciones participantes del torneo, resaltando su diseño inspirado en el estilo de los años 90, una tendencia que ha regresado con fuerza en la moda deportiva.

El uniforme rojo fue reconocido por representar la pasión y la lucha, además de incorporar elementos de identidad nacional como el escudo con la bandera de Panamá y la imagen del águila harpía, símbolo del ave nacional.

Mientras se acerca el debut de Panamá ante Ghana el próximo 17 de junio, el sentimiento patriótico continúa presente en las calles, donde los fanáticos siguen vistiendo de rojo como muestra de apoyo a la selección.

”Es una camiseta muy linda, al principio no me convencia pero cuando la compre las vi bien y son unas camisetas muy lindas que van a dejar en alto a la Selección”, señaló un fanático.

Además de la camiseta principal, Panamá contará con dos diseños alternativos. La versión azul rinde homenaje al escudo de la Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT), resaltando la historia del fútbol nacional con detalles en color dorado.

Por su parte, la camiseta blanca destaca nuevamente la figura del águila harpía, combinando elementos de historia, identidad y modernidad en su diseño.

Con información de Jocelyn Mosquera