Suecia retira su propuesta de bajar a 13 años la edad mínima para entrar en prisión

Desde su llegada al poder en 2022, el ejecutivo minoritario en el Parlamento, respaldado por el partido de ultraderecha Demócratas de Suecia, ha convertido la lucha contra la delincuencia en una prioridad.

El gobierno conservador sueco retiró este jueves una propuesta polémica consistente en rebajar la edad mínima de ingreso en prisión de los 15 a los 13 años, alegando falta de apoyo en el Parlamento.

El ministro de Justicia, Gunnar Strömmer, anunció que el gobierno presentará una propuesta revisada en las próximas semanas para bajar la edad a 14 años, y dijo esperar que el Parlamento apruebe la medida antes de agosto.

Desde su llegada al poder en 2022, el ejecutivo minoritario en el Parlamento, respaldado por el partido de ultraderecha Demócratas de Suecia, ha convertido la lucha contra la delincuencia en una prioridad.

"Las cosas son un poco inciertas en el Parlamento, y por eso hemos decidido actuar con responsabilidad en esta situación, retirando el proyecto de ley esta mañana", declaró Strömmer a los periodistas.

Suecia lleva más de una década sacudida por el crimen organizado violento, vinculado a la rivalidad entre bandas y al narcotráfico.

Estas redes, poco estructuradas, reclutan cada vez a más menores de 15 años, a menudo a través de internet, para que lleven a cabo atentados o tiroteos, sabiendo que no serán encarcelados si son capturados.

La propuesta, que el Parlamento iba a votar el 15 de junio, había recibido duras críticas en un país conocido por defender los derechos de los niños.

De las 126 autoridades y organizaciones consultadas por el gobierno antes de presentar el proyecto, la mayoría se mostró crítica o contraria a la medida, incluyendo la policía y el servicio penitenciario.

Un comisionado designado por el Gobierno había recomendado inicialmente bajar la edad a 14 años solo para delitos graves, pero el ejecutivo decidió dar un paso más y reducirla a 13.