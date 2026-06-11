Los aliados del G7 buscan reducir la brecha con Trump en su cumbre en Francia

Francia también invitó a varios líderes del sector tecnológico mundial, entre ellos Sam Altman , director ejecutivo de OpenAI, a participar en un almuerzo el miércoles para impulsar iniciativas relacionadas con la regulación digital y la prohibición del acceso a redes sociales para menores de 15 o 16 años.

Las potencias del G7 intentarán reducir las diferencias que las separan del imprevisible presidente estadounidense Donald Trump en torno a las guerras en Oriente Medio y Ucrania, además de reforzar los vínculos con los países emergentes durante una cumbre que se celebrará la próxima semana a los pies de los Alpes franceses.

En la ciudad termal de Evian, bajo estrictas medidas de seguridad, los líderes de Francia, Estados Unidos, Alemania, Canadá, Italia, Japón y el Reino Unido debatirán durante tres días sobre los desequilibrios económicos globales y la regulación digital, en unas conversaciones que se anticipan complejas debido a las posiciones de Trump.

Francia también invitó a varios líderes del sector tecnológico mundial, entre ellos Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, a participar en un almuerzo el miércoles para impulsar iniciativas relacionadas con la regulación digital y la prohibición del acceso a redes sociales para menores de 15 o 16 años.

Sin embargo, el presidente francés, Emmanuel Macron, también convocó a algunas sesiones a su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, así como a los líderes de Corea del Sur, India y Kenia, con el objetivo de evitar que el foro sea percibido como un bloque enfrentado a las economías emergentes.

Tensiones por Oriente Medio y Ucrania

La cumbre marcará el primer gran encuentro transatlántico desde que Estados Unidos e Israel iniciaron una ofensiva militar contra Irán en febrero, conflicto que agravó unas relaciones ya tensas por la guerra comercial impulsada por Washington y sus aspiraciones sobre Groenlandia.

Los países europeos, junto con Canadá y Japón, no han respaldado esta guerra y prevén insistir en la reapertura inmediata del estrecho de Ormuz, cuyo cierre ha provocado un aumento en los precios internacionales de los combustibles.

A las conversaciones también se incorporarán representantes de Egipto, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Catar.

Por otro lado, los miembros europeos del G7 esperan que Trump les permita asumir un papel más activo en la gestión del conflicto en Ucrania.

"Hay que reconstruir la convergencia en el G7" respecto al respaldo a Kiev, afirmó Macron.

El objetivo de los europeos es convencer al mandatario estadounidense de apoyar al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y su propuesta de diálogo directo con el presidente ruso, Vladimir Putin, así como de abandonar la exigencia de que Ucrania ceda a Rusia la totalidad de la región del Donbás.

Zelenski podría asistir a la cumbre el próximo martes.

Una cumbre diseñada para evitar choques con Trump

La organización del encuentro a orillas del lago Lemán ha estado marcada por el interés de evitar nuevas tensiones con Trump, quien en 2018 retiró su apoyo al comunicado final del G7 y abandonó anticipadamente la cumbre celebrada el año pasado en Canadá mientras lanzaba críticas contra Macron.

Las autoridades francesas esperan que el mandatario estadounidense participe durante los tres días del encuentro e incluso acepte una cena bilateral con Macron el miércoles por la noche, ya sea en París o en el Palacio de Versalles.

Inicialmente, la cumbre estaba prevista para comenzar el 14 de junio, fecha en la que Trump celebró su cumpleaños número 80. Sin embargo, el inicio fue aplazado para facilitar la organización de un evento de Artes Marciales Mixtas (MMA) en la Casa Blanca.

Diversas organizaciones no gubernamentales también criticaron la decisión del gobierno francés de relegar el tema del cambio climático para evitar confrontaciones con el presidente estadounidense.

Debate sobre China y los aranceles

Otro de los temas centrales será la reducción de los grandes desequilibrios macroeconómicos mundiales.

Según explicó Macron, el mensaje para China será que adopte reglas más equitativas en materia de subsidios empresariales y estimule su mercado interno. A Estados Unidos se le planteará que los aranceles comerciales fueron una mala decisión y que deberían eliminarse progresivamente. A Europa, por su parte, se le pedirá acelerar las inversiones y simplificar regulaciones.

Aunque Macron ha defendido un enfoque basado en la cooperación internacional, ya había advertido en diciembre sobre la posibilidad de imponer aranceles europeos a productos chinos si Pekín no muestra disposición a colaborar.

Debido a que China no forma parte del G7, Francia organizó para este jueves una reunión virtual previa denominada "cumbre de convergencias", con la participación de un alto representante chino y delegados de otros países emergentes.