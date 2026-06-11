Trump anuncia ataques contra Irán por burlarse de EEUU con el acuerdo de paz

Una tregua vigente desde el 8 de abril ha estado marcada por estallidos de violencia.

El presidente Donald Trump afirmó el miércoles que Estados Unidos reanudará los ataques contra Irán, tras acusar a Teherán de burlarse de Washington, en tanto el secretario general de la ONU advirtió contra el riesgo de regresar a una "guerra total" en Oriente Medio.

La guerra, que comenzó el 28 de febrero con ataques estadounidenses e israelíes contra Irán, sumió a la región en el caos y sacudió a los mercados globales. Una tregua vigente desde el 8 de abril ha estado marcada por estallidos de violencia.

"Vamos a atacarlos... atacarlos muy duro", dijo Trump a los periodistas en el Despacho Oval y añadió que será desde "hoy" miércoles. "Estábamos realmente cerca de un acuerdo, pero siguen dándonos largas, siguen tomándonos por imbéciles", se quejó.

En vísperas del inicio del Mundial de fútbol, en el que la selección iraní jugará en suelo estadounidense, más temprano el martes Trump había acusado a Irán de haber "tardado demasiado" en negociar un acuerdo, por lo cual "tendrán que pagar el precio".

El martes había dicho que un acuerdo para acabar con más de tres meses de guerra llegaría en "dos o tres días", pero la madrugada del miércoles hubo fuego cruzado.

Trump también afirmó en Fox News que cada vez más considera lanzar ataques contra centrales eléctricas y puentes iraníes.

"Las infraestructuras críticas son vitales. Las amenazas de atacarlas (...) no son una demostración de fuerza, sino un signo de desesperación", afirmó el presidente iraní Masud Pezeshkian en X.

Irán había reivindicado anteriormente ataques contra bases estadounidenses en Baréin y Jordania en respuesta a bombardeos de Estados Unidos en su territorio, desencadenados a su vez por el derribo el lunes de un helicóptero norteamericano atribuido a Teherán.

En Kuwait, el ejército afirmó enfrentarse a "objetivos aéreos hostiles" sin precisar su procedencia. Las autoridades en Baréin dijeron haber interceptado varios ataques, mientras que el ejército jordano reportó la destrucción de cinco misiles que tenían como objetivo la localidad de Azraq, donde se encuentra una base estadounidense.

Por su parte, India anunció el miércoles que tres tripulantes indios estaban desaparecidos tras un ataque reivindicado por el ejército estadounidense contra un petrolero frente a las costas de Omán, que, según Washington, intentaba romper el bloqueo de Estados Unidos a puertos iraníes.

El mando militar estadounidense identificó la embarcación como el M/T Settebello, con pabellón de Palaos.

Negociadores cataríes en Teherán

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, lamentó "la escalada de los ataques y de la retórica en las últimas 48 horas" y advirtió contra un deslizamiento hacia una "guerra total" en el Golfo.

Sin embargo, negociadores de Catar, uno de los países mediadores entre Washington y Teherán, viajaron el miércoles a la capital iraní, indicó a la AFP un diplomático al tanto de las conversaciones.

La reciente escalada provocó llamamientos a la moderación por parte de Rusia y China, aliados de Irán.

Los bombardeos estadounidenses en represalia por el ataque al helicóptero —que sobrevolaba el estrecho de Ormuz, aún bloqueado por Irán— tuvieron como objetivo, en la noche del martes al miércoles, las ciudades de Jask y Sirik y la isla de Qeshm, en la costa sur de Irán.

En el tema nuclear, uno de los principales puntos de discordia entre Teherán y Washington, la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) aprobó en Viena una resolución que exige a Irán proporcionar "información completa" sobre "los inventarios de material nuclear".

La adopción del texto es "contraproducente en la situación actual", dijo a la AFP el representante permanente de Irán ante las Naciones Unidas en Viena, Reza Najafi.

Llamamiento de Netanyahu a los libaneses

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, llamó el miércoles a los libaneses a sumarse a la lucha de Israel contra Hezbolá, al afirmar que su país ha sido "tomado como rehén" por este grupo islamista proiraní.

Tras bombardeos israelíes sobre Beirut, Irán e Israel se atacaron el domingo y el lunes, por primera vez desde la entrada en vigor del alto el fuego del 8 de abril.

Teherán exige que Líbano, donde Hezbolá se enfrenta desde el 2 de marzo a Israel, sea incluido en cualquier acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

Más de 3.600 personas murieron en Líbano en los bombardeos israelíes desde el inicio de la guerra.

El miércoles, la ONU anunció el envío de una misión para investigar las violaciones de los derechos humanos en el país.

Los precios del petróleo volvieron a subir el miércoles impulsados por las declaraciones beligerantes de Trump, aunque el barril sigue por debajo de los 100 dólares.