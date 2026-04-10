Habilitan registro para subsidio al combustible dirigido a transportistas

Las autoridades indicaron que, con el fin de facilitar el trámite, se ha puesto a disposición un manual con instrucciones paso a paso en el sitio web de la ATTT.

La Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) y la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) informaron que ya se encuentra habilitado el registro para participar en el programa de subsidio al combustible, dirigido a distintos sectores del transporte en el país.

De acuerdo con el comunicado oficial, podrán aplicar transportistas de las modalidades colectivo, selectivo, turismo y colegial, así como conductores de transporte de carga. El proceso se realiza de forma digital a través de la plataforma Panamá Conecta, donde los interesados deben ingresar a la opción de subsidios y completar su solicitud en línea.

Te puede interesar: Puente de las Américas: Inicia inspección por ingenieros del Ejército de Estados Unidos

Las autoridades indicaron que, con el fin de facilitar el trámite, se ha puesto a disposición un manual con instrucciones paso a paso en el sitio web de la ATTT, el cual detalla cómo realizar el registro correctamente. Además, reiteraron la importancia de seguir las indicaciones para evitar inconvenientes durante la validación de las solicitudes.

El acceso al registro está disponible en el enlace: https://panamaconecta.gob.pa/attt/subsidio-combustible

Según el Gobierno Nacional, esta iniciativa busca garantizar que el apoyo económico llegue de manera eficiente a quienes movilizan al país diariamente. Asimismo, pretende contribuir a la estabilidad de las tarifas del servicio de transporte, evitando impactos en el presupuesto de los usuarios y asegurando la continuidad de las operaciones a nivel nacional.