Puente de las Américas: Inicia inspección por ingenieros del Ejército de Estados Unidos

El pasado martes, técnicos e ingenieros del Ministerio de Obras Públicas hicieron lo propio, y aunque no se conoce la conclusión final del estudio, se adelantó que la estructura no sufrió daños graves.

Un grupo de ingenieros del Ejército de Estados Unidos junto al embajador Kevin Marino Cabrera llegaron a las bases del puente de las Américas para iniciar la inspección a la estructura que resultó afectada por las llamas del incendio de tres cisternas el pasado lunes en el sector de La Boca.

La inspección se realiza para verificar el estado actual de la infraestructura y así determinar cuál es la seguridad del paso de vehículos o si se requiere una intervención más profunda.

El pasado martes, técnicos e ingenieros del Ministerio de Obras Públicas hicieron lo propio, y aunque no se conoce la conclusión final del estudio, se adelantó que la estructura no sufrió daños graves, por lo que se autorizó la circulación de vehículos livianos.