Clima en Panamá: Se esperan lluvias y tormentas aisladas con radiación UV en niveles muy altos

El aviso de vigilancia por lluvias y tormentas se mantendrá hasta las 11:59 p.m. de este miércoles 10 de junio, mientras que el aviso por mar de fondo en el Pacífico seguirá vigente hasta las 9:00 p.m.

Lluvias aisladas durante la madrugada y tormentas puntuales en la tarde marcarán las condiciones del tiempo este miércoles 10 de junio en distintos puntos del país, según el pronóstico del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa).

Durante la madrugada se prevén intervalos nublados con aguaceros aislados y actividad eléctrica en sectores de Colón, norte de Veraguas, costas de la comarca Ngäbe Buglé, norte de Coclé, Panamá Este, la comarca Guna Yala y la comarca Emberá Cémaco. También se esperan lluvias aisladas en Chiriquí, mientras que el resto del territorio nacional mantendrá condiciones de cielo parcialmente nublado.

En horas de la mañana predominarán los intervalos de cielo parcialmente nublado a lo largo del país.

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Para la tarde, el Imhpa pronostica aguaceros acompañados de tormentas, con intensidades de moderadas, en Bocas del Toro y Tierras Altas de Chiriquí. Además, se prevén aguaceros aislados con tormentas en el sur de Darién, sectores del norte y este de Panamá, Costa Arriba de Colón, áreas montañosas de Panamá Oeste, norte de Coclé y montañas de la península de Azuero.

Durante la noche persistirán algunas lluvias dispersas en Bocas del Toro y Tierras Altas de Chiriquí, mientras que en el resto del país se mantendrá un cielo parcialmente nublado.

Las temperaturas máximas oscilarán entre 19°C y 26°C en la Cordillera Central, mientras que en el resto del país se ubicarán entre 29°C y 32°C.

En cuanto al viento, durante la madrugada y la mañana se observarán vientos variables en el Pacífico occidental, mientras que en el resto del territorio predominarán corrientes del suroeste y sur. Para la tarde y la noche, en la vertiente del Caribe los vientos serán del norte y noreste, y en la vertiente del Pacífico del oeste, suroeste y sur, con velocidades inferiores a los 20 kilómetros por hora.

Respecto a las condiciones marítimas, en el Caribe se esperan olas entre 0.60 y 1.20 metros de altura, con periodos de entre siete y ocho segundos. En el Pacífico se prevén olas de entre 0.90 y 2.10 metros, con periodos de 12 a 16 segundos, por lo que se recomienda precaución.

Los índices máximos de radiación ultravioleta UV-B se ubicarán entre 5 y 10, con niveles de riesgo que variarán entre moderados y muy altos en el país.

El aviso de vigilancia por lluvias y tormentas se mantendrá hasta las 11:59 p.m. de este miércoles 10 de junio, mientras que el aviso por mar de fondo en el Pacífico seguirá vigente hasta las 9:00 p.m.