Brasil vs Panamá | Neymar enfrentará a la selección canalera por segunda vez en su historia

Brasil vs Panamá, partido amistoso previo al Mundial 2026, el domingo 31 de mayo desde las 3:00 pm por TVMAX, TVN, TVN Pass, TVN Radio 96.5 FM y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/El regreso de Neymar a la convocatoria de la selección de Selección de fútbol de Brasil dirigida por Carlo Ancelotti ha generado gran expectativa de cara a los próximos compromisos internacionales de la “Canarinha”, especialmente por el amistoso ante la selección de Selección de fútbol de Panamá programado para el próximo 31 de mayo como parte de la preparación y despedida del combinado sudamericano antes del inicio del Mundial 2026.

La presencia de Neymar toma relevancia para Panamá debido a que no sería la primera vez que el astro brasileño enfrente al conjunto canalero. El delantero ya se midió ante Panamá en un partido amistoso disputado en 2014, previo al Mundial 2026 de México, Estados Unidos y Canadá. En aquel encuentro jugado en Goiania, Brasil goleó 4-0 y Neymar fue una de las grandes figuras del compromiso tras marcar un gol de tiro libre y aportar dos asistencias.

Otras noticias: Mundial 2026 | Conoce el listado de la selección de Brasil, terminó la espera

Otras noticias: Mundial 2026: Panameños en el extranjero responden con goles previo al anuncio de convocados de Panamá

Aunque Neymar no estuvo presente en el último enfrentamiento entre ambas selecciones, el duelo entre Panamá y Brasil en 2019 quedó marcado como uno de los resultados históricos para el fútbol panameño. El compromiso amistoso internacional se disputó el 23 de marzo de 2019 en el Estádio do Dragão y terminó empatado 1-1.

En ese encuentro, Lucas Paquetá adelantó a Brasil al minuto 32, mientras que el defensor panameño Adolfo Machado igualó las acciones al 36’, firmando uno de los resultados más destacados de Panamá frente a una potencia mundial.

Otras noticias: Mundial 2026| Selección de España sufre la baja por el torneo de Fermín López, jugador del Barcelona

De cara al próximo Mundial 2026, Brasil integrará el Grupo C junto a Selección de fútbol de Marruecos, Selección de fútbol de Haití y Selección de fútbol de Escocia. Por su parte, Panamá quedó ubicada en el Grupo L junto a Selección de fútbol de Inglaterra, Selección de fútbol de Croacia y Selección de fútbol de Ghana.

El amistoso ante Brasil representará una importante prueba para el conjunto panameño, que buscará medirse nuevamente ante una de las selecciones favoritas al título mundial y posiblemente frente a una de las máximas estrellas del fútbol internacional como Neymar.

Otras noticias: Mundial 2026| Luka Modric toma la bandera de la Selección de Croacia, rival de Panamá en el torneo