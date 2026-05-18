Mundial 2026: Panameños en el extranjero responden con goles previo al anuncio de convocados

Brasil vs Panamá, partido amistoso previo al Mundial 2026, el domingo 31 de mayo desde las 3:00 pm por TVMAX, TVN, TVN Pass, TVN Radio 96.5 FM y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/A pocas semanas del inicio de la Copa Mundial 2026 y del esperado anuncio de convocados por parte del entrenador de la selección de Panamá, Thomas Christiansen, varios futbolistas canaleros tuvieron un fin de semana destacado en el extranjero, especialmente los atacantes, quienes siguen sumando argumentos para quedarse con un lugar en la lista final.

Desde Europa hasta Sudamérica, los delanteros panameños continúan apareciendo con goles, asistencias y actuaciones importantes en sus respectivos clubes, aumentando la competencia ofensiva dentro del combinado nacional.

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En Ucrania, el delantero panameño Eduardo Guerrero volvió a hacerse presente en el marcador con el Dynamo Kyiv. El atacante anotó al minuto 90+1 en la victoria de su equipo 0-2 sobre el SC Poltava, ingresando desde el banquillo y disputando 12 minutos.

Guerrero sigue teniendo números positivos en la temporada. En la liga ucraniana acumula 4 goles y una asistencia, mientras que en las copas domésticas suma 2 goles en dos partidos. Además, en la Conference League registra un gol en cinco encuentros, manteniéndose como una de las opciones ofensivas más interesantes para Panamá.

En Sudamérica también hubo protagonismo panameño. El delantero José Fajardo anotó con la Universidad Católica en el fútbol ecuatoriano. El canalero marcó al minuto 67 y disputó 29 minutos en el compromiso, continuando con una campaña sólida.

Fajardo registra actualmente 3 goles y una asistencia en 13 partidos de liga, mientras que en la Copa Libertadores ha conseguido 2 goles, demostrando que también puede responder en escenarios internacionales.

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Otro que celebró fue Cecilio Waterman, quien marcó el tanto del triunfo del Universidad de Concepción sobre O'Higgins por 0-1. El gol del panameño llegó al minuto 26 y permaneció 82 minutos sobre el terreno de juego.

En la presente temporada, Waterman suma 2 goles y una asistencia en 10 partidos de liga, aunque todavía no ha podido marcar en la copa doméstica chilena.

Por otro lado, en Brasil, Kadir Barría fue titular en la victoria del Botafogo frente al Corinthians. El extremo panameño jugó 46 minutos, aportó una asistencia y recibió una calificación de 6.5 puntos según Flashscore.

Barría continúa acumulando minutos importantes en una liga altamente competitiva. En esta campaña registra una asistencia en siete partidos de liga, mientras que en la Copa Sudamericana también suma una asistencia en cuatro encuentros.

Mientras tanto, en Costa Rica, Tomás Rodríguez vio acción con el Deportivo Saprissa en la derrota 2-0 en la final disputada este fin de semana. El atacante jugó 80 minutos y recibió tarjeta amarilla.

Rodríguez también ha tenido una campaña destacada con Saprissa, acumulando 6 goles en 22 partidos de liga, además de un gol en tres encuentros de copa doméstica.

Con el anuncio de convocados cada vez más cerca, los panameños en el extranjero siguen dejando actuaciones importantes y elevando el nivel de competencia dentro de la selección nacional, especialmente en la zona ofensiva, donde varios atacantes buscan asegurar su boleto rumbo al gran reto del Mundial 2026.

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