Solicitan apoyo para ubicar a joven nicaragüense reportada como desaparecida en Pedregal

Las autoridades pidieron a cualquier persona que tenga información sobre su paradero comunicarse con la Fiscalía Metropolitana, Sección de Atención Primaria, Sexta Subregional de Juan Díaz, Don Bosco y Pedregal a los teléfonos: 520-1318 / 520-1673 / 520-6811 / 524-6810

La Procuraduría General de la Nación solicitó el apoyo de la ciudadanía para ubicar a Lea Yoselin Flores Ordeñana, una joven nicaragüense de 20 años, reportada como desaparecida tras ser vista por última vez el pasado 15 de mayo de 2026 en el corregimiento de Pedregal.

La alerta fue emitida por la Sección de Atención Primaria, Sexta Subregional de Juan Díaz, Don Bosco y Pedregal, que adelanta las investigaciones del caso.

Según la información oficial, la joven mide aproximadamente 1.45 metros de estatura, es de contextura delgada, tez blanca, rostro ovalado, nariz perfilada, ojos negros, labios y cejas delgadas. Además, tiene el cabello teñido color chocolate claro hasta los hombros.

Flores Ordeñana fue vista por última vez alrededor de las 6:30 p.m. del 15 de mayo, cuando salió de una residencia ubicada en calle 3 de La Riviera, corregimiento de Pedregal, cerca de la estación del Metro de Don Bosco.

Al momento de su desaparición vestía:

Blusa rosada de manga larga

Pantalón jean largo

Zapatillas Adidas blancas con negro

Cartera color negro

Las autoridades pidieron a cualquier persona que tenga información sobre su paradero comunicarse con la Fiscalía Metropolitana, Sección de Atención Primaria, Sexta Subregional de Juan Díaz, Don Bosco y Pedregal a los teléfonos:

520-1318 / 520-1673 / 520-6811 / 524-6810

También pueden contactar a la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de Juan Díaz, Don Bosco y Pedregal al 500-5271.