Incendio en edificio de calle Uruguay obliga a evacuar a residentes; no hubo víctimas

Afortunadamente, no se reportaron personas heridas ni afectaciones mayores fuera de los daños materiales dentro del apartamento y la incomodidad provocada por el humo.

Ciudad de panamá/El sonido de las alarmas de emergencia interrumpió la madrugada de este lunes para los residentes del PH Tower One, ubicado en calle Uruguay, luego de que se registrara un incendio en uno de los apartamentos del piso 20 del edificio.

Eran cerca de las 6:30 de la mañana cuando quienes viven en la torre comenzaron a despertar sobresaltados y a bajar rápidamente por las escaleras de emergencia. Algunos residentes salieron incluso con maletas preparadas para situaciones de evacuación, mientras el humo empezaba a extenderse por parte del inmueble.

Desde el exterior, trabajadores de una construcción cercana también alertaban a gritos sobre lo que estaba ocurriendo. Varios residentes aseguran que la confusión y el miedo marcaron los primeros minutos de la emergencia.

Una joven que reside en el mismo piso donde ocurrió el incendio relató que no fue la alarma lo que la despertó, sino el olor a humo que ya había invadido su apartamento.

“Me desperté con el humo, en realidad. Fue el apartamento de enfrente al mío. La verdad no me desperté con las alarmas”, contó.

“Fue llamar al conserje para que me dijera qué estaba pasando y mandó a los bomberos a buscarme al apartamento. Los muchachos de la construcción estaban gritando. Yo no me di cuenta de nada”, añadió.

La residente explicó que, al abrir las ventanas para intentar ventilar el lugar, notó que el humo provenía del apartamento contiguo, ubicado también en el piso 20.

Al sitio acudieron unidades del Cuerpo de Bomberos provenientes de las estaciones de Plaza Amador, Carrasquilla, Ricardo Arango y Balboa, quienes lograron controlar el fuego antes de que se propagara a otras áreas del edificio.

Joseph, capitán de búsqueda y rescate de los Bomberos, confirmó que tras extinguir el incendio se iniciará la investigación correspondiente para determinar qué provocó el siniestro.

“Al terminar de sofocar lo que está prendido, entra el departamento de investigación para su respectiva investigación”, indicó.

Afortunadamente, no se reportaron personas heridas ni afectaciones mayores fuera de los daños materiales dentro del apartamento y la incomodidad provocada por el humo. Durante varias horas, los residentes permanecieron afuera del edificio, algunos acompañados de sus mascotas, a la espera de autorización para regresar a sus viviendas.

Personal del Ministerio Público también se presentó al lugar y confirmó que el incendio se originó entre el área de la cocina y la lavandería del apartamento afectado. Según las primeras evaluaciones, el fuego logró mantenerse confinado dentro de esa unidad, evitando consecuencias más graves para el resto del edificio.