Biólogos realizan muestreos para descartar hantavirus en ratones de Ushuaia tras brote en crucero

Mientras avanzan las investigaciones, el tema no ha generado alarma entre residentes ni operadores turísticos.

Un equipo de biólogos inició este lunes en Ushuaia una investigación para buscar evidencias de la presencia de la cepa Andes del hantavirus en ratones silvestres, luego del brote registrado en el crucero Hondius, donde murieron tres personas tras la embarcación zarpar desde la ciudad austral argentina el pasado 1 de abril.

La provincia de Tierra del Fuego, cuya capital es Ushuaia, no ha reportado casos de hantavirus desde que se estableció la notificación obligatoria de esta enfermedad en 1996, pese a que el virus es endémico en gran parte del territorio continental argentino.

Mientras avanzan las investigaciones, el tema no ha generado alarma entre residentes ni operadores turísticos.

“Cero, los que vivimos en Ushuaia no estamos preocupados porque sabemos que acá nunca hubo hantavirus y los turistas ni siquiera preguntan por el tema”, dijo a la AFP Juan Cores, trabajador del Tren del Fin del Mundo.

Actualmente la actividad turística atraviesa una pausa, a la espera del inicio de la temporada invernal y tras el cierre de la temporada de cruceros, que dejó 495 recaladas y más de 135 mil visitantes en la ciudad, cuya economía depende en un 25% del turismo.

Según informó el Ministerio de Salud argentino, especialistas del Instituto Carlos Malbrán, principal centro de epidemiología del país, desarrollarán durante toda la semana un operativo de vigilancia ambiental y captura de roedores silvestres.

La investigación busca determinar si existe presencia de la cepa Andes del hantavirus, considerada la única variante capaz de transmitirse entre humanos y asociada al ratón colilargo (Oligoryzomys longicaudatus), especie distribuida en zonas del sur de Argentina y Chile.

Aunque este roedor nunca ha sido observado en Tierra del Fuego, sí existe presencia del denominado ratón magallánico, sobre el que persiste un debate científico para determinar si corresponde a una subespecie del colilargo.

Los investigadores instalarán trampas con cebos en distintos puntos para capturar ejemplares.

“Realizarán el relevamiento de cada punto de captura y, en el caso de obtener ejemplares, serán trasladados a un centro de procesamiento bajo estrictas normas de bioseguridad”, explicó el Ministerio de Salud.

Las autoridades sanitarias indicaron que los resultados podrían tardar al menos cuatro semanas.

Juan Petrina, director de Epidemiología y Ambiente de Tierra del Fuego, señaló que el objetivo principal es determinar si alguno de los roedores presentes en la isla porta el virus.

“El roedor que está en Tierra del Fuego, para algunos es la misma especie y para otros una subespecie, pero lo importante es analizar si hay algún infectado de hantavirus”, indicó.

Roedores silvestres bajo vigilancia

El roedor analizado es una especie silvestre y nocturna que mide entre 6 y 8 centímetros, con una cola que puede alcanzar los 15 centímetros. Habita madrigueras y se alimenta principalmente de frutos y semillas.

Las trampas serán colocadas en zonas de baja circulación de personas para evitar riesgos y facilitar el trabajo de campo.

Aunque las autoridades no revelaron ubicaciones específicas, se estima que uno de los puntos evaluados podría ser el Parque Nacional Tierra del Fuego, situado a unos 15 kilómetros de Ushuaia, una reserva de aproximadamente 70 mil hectáreas que recibe unos 400 mil visitantes anuales.

Los científicos también instalarán un laboratorio temporal en las afueras de la ciudad para realizar la identificación de especies y la toma de muestras de sangre y tejidos, las cuales posteriormente serán trasladadas a Buenos Aires bajo protocolos de seguridad biológica.

Otro de los lugares que podría ser objeto de muestreo son las áreas cercanas al relleno sanitario, sitio que habría despertado interés para el llamado paciente cero del brote del Hondius, un aficionado a la observación de aves de 70 años.

El hombre y su esposa figuran entre los fallecidos vinculados al brote. Antes de abordar el crucero habían recorrido durante cuatro meses Argentina, Chile y Uruguay.

Hasta ahora sigue sin determinarse cómo y dónde ocurrió el contagio.

De acuerdo con Guillermo Deferrari, doctor en Ciencias Naturales e investigador del Centro Austral de Investigaciones Científicas (Cadic), los estudios previos realizados en Tierra del Fuego habían arrojado resultados negativos.

“Los nuevos estudios del Malbrán vendrán a reforzar y actualizar esa información. Es una buena oportunidad para obtener resultados concluyentes y evaluar con mayor certeza la peligrosidad potencial de estos roedores”, señaló.

El especialista añadió que el aislamiento geográfico de Tierra del Fuego ha sido una barrera natural frente al virus.

“La cepa está en otro lado y es imposible que un ratón llegue hasta aquí; la única opción sería que alguien trajera un roedor contaminado”, explicó.