Policía y ejército se enfrentan a manifestantes en Bolivia para desbloquear carreteras.

Para enfrentar la crisis de abastecimiento, el gobierno implementó desde el 10 de mayo un puente aéreo para trasladar carne y vegetales hacia la ciudad.

Afines al expresidente Evo Morales tomaron el aeropuerto militar-polical de Chimoré , inoperativo desde 2024.

Al menos 57 personas fueron detenidas este sábado durante los enfrentamientos entre la Policía y manifestantes que mantenían bloqueadas las carreteras de acceso a La Paz, en medio de protestas contra el gobierno y reclamos por aumentos salariales, según informó la Defensoría del Pueblo.

Las fuerzas de seguridad intentan dispersar a los manifestantes con gases lacrimógenos, mientras continúan cerrados gran parte de los accesos a la ciudad, impidiendo el paso de alimentos e insumos médicos.

Desde inicios de mayo, obreros, campesinos, docentes, pueblos indígenas y transportistas exigen incrementos salariales, estabilización económica, freno a privatizaciones y la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

El operativo, que según medios locales moviliza a unos 3,500 uniformados, comenzó a las 2:00 a.m. en La Paz, El Alto y la carretera La Paz–Oruro, donde el Ejército aseguró haber liberado uno de los carriles.

La Defensoría indicó que el monitoreo de derechos humanos registra 57 personas entre aprehendidas, detenidas y arrestadas.

El vocero presidencial, José Luis Gálvez, explicó que el despliegue busca establecer un “corredor humanitario” para permitir el ingreso de alimentos, oxígeno medicinal y medicamentos hacia la capital administrativa del país.

De acuerdo con el gobierno, tres personas murieron en los últimos días al no poder ser trasladadas a centros médicos debido a los bloqueos.

Además, las autoridades señalaron que durante el operativo se logró reabrir varios puntos bloqueados, aunque otros volvieron a ser ocupados por manifestantes.

Por su parte, Víctor Valderrama, jefe de las Fuerzas Armadas, aseguró que no se han utilizado armas letales.

Ciudad cercada y presión sobre el abastecimiento

Con casi todas las rutas de acceso cerradas, en los mercados de La Paz se reporta un aumento en el precio de alimentos perecederos durante la última semana.

La Administradora Estatal Boliviana de Carreteras reportó este sábado 22 puntos de bloqueo a nivel nacional, la mayoría ubicados en el departamento de La Paz.

Para enfrentar la crisis de abastecimiento, el gobierno implementó desde el 10 de mayo un puente aéreo para trasladar carne y vegetales hacia la ciudad.

El gobierno de Argentina anunció apoyo mediante dos aviones militares Hércules.

Asimismo, los gobiernos de Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Costa Rica, Paraguay, Panamá y Honduras expresaron preocupación por la situación humanitaria que atraviesa Bolivia.

Mientras tanto, el gobierno de Rodrigo Paz sostenía este sábado reuniones en El Alto con sectores de la Central Obrera Boliviana para intentar una salida negociada y reducir la tensión social.

El jueves, la organización sindical había advertido que sus demandas no fueron atendidas y pidió la renuncia del mandatario.

Afines a Evo Morales toman aeropuerto en el Chapare

Campesinos afines al expresidente Evo Morales tomaron este sábado el aeropuerto de Chimoré, ubicado en la región cocalera del Chapare, en Cochabamba, según informó Mauricio Zamora, ministro de Obras Públicas.

Los manifestantes temen una eventual captura de Morales, quien es requerido por la justicia en un caso de presunta trata de una menor y permanece en el Chapare.

El exmandatario denunció en redes sociales un supuesto plan para detenerlo, señalando la participación de la Drug Enforcement Administration y el United States Southern Command.

Imágenes difundidas muestran un camión descargando escombros en el acceso al aeródromo y grupos trasladando troncos y palos hacia la pista.

El aeropuerto, de uso principalmente militar y policial, permanece fuera de operaciones desde 2024, luego de que otra protesta provocara daños en la infraestructura.

Además, una marcha integrada por seguidores del primer presidente indígena de Bolivia salió desde Oruro con destino a La Paz, donde prevén llegar el lunes para sumarse a las movilizaciones.