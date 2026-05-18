ITSE abre convocatoria pública para escoger a su próximo Gerente Educativo

La persona seleccionada tendrá entre sus funciones liderar la gestión estratégica, técnica y administrativa del centro, además de impulsar el Plan Estratégico Institucional y promover iniciativas orientadas a la innovación y la calidad educativa.

El Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE) abrió oficialmente la convocatoria pública para seleccionar y designar al nuevo gerente educativo de la institución, quien completará el período 2025-2029, tras la vacante generada por la renuncia de la anterior titular del cargo.

La medida fue aprobada mediante la Resolución No. ITSE-CD-008-2026, emitida el pasado 15 de mayo por el Consejo Directivo del ITSE, máxima autoridad de la entidad.

De acuerdo con la institución, el proceso busca elegir a una persona con visión estratégica, experiencia comprobada y compromiso con el fortalecimiento institucional y la educación técnica superior especializada, en un concurso que, aseguran, responde a criterios de transparencia y excelencia académica.

El ITSE destacó además que el inicio del segundo cuatrimestre de 2026 marcó un hito para la institución, con una matrícula cercana a 5 mil estudiantes, consolidando su papel en la formación de talento humano especializado para el desarrollo económico y social del país.

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La persona seleccionada tendrá entre sus funciones liderar la gestión estratégica, técnica y administrativa del centro, además de impulsar el Plan Estratégico Institucional y promover iniciativas orientadas a la innovación y la calidad educativa.

Requisitos para aspirar al cargo

Entre las condiciones establecidas para participar en el concurso figuran:

Ser panameño.

Tener reconocida probidad.

Contar con 35 años o más .

. Poseer título universitario afín al puesto.

Acreditar al menos 10 años de experiencia en gestión administrativa .

. Tener un mínimo de cinco años en gestión educativa .

. Cumplir con lo establecido en el artículo 25 de la Ley 71 de 2017.

La convocatoria permanecerá publicada del 18 de mayo al 19 de junio de 2026 en el sitio oficial del ITSE y la recepción de documentos se realizará entre el 22 y el 26 de junio, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., en la Secretaría de Registros Académicos de la institución, ubicada en la avenida José Domingo Díaz, Vía Aeropuerto.

Posteriormente, el proceso avanzará hacia las fases de evaluación preliminar, entrevistas, sustentación de ensayos y selección final. El sistema de evaluación asignará un peso de 20% a títulos universitarios, 10% a formación complementaria, 20% a experiencia profesional, 25% a entrevista y 25% a sustentación del ensayo.

El ITSE fue creado mediante la Ley 71 de 8 de noviembre de 2017 y opera como una institución pública de educación superior de ciclo corto con autonomía académica, administrativa y financiera.