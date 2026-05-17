Adalberto Carrasquilla jugará su primera final en México, Pumas vs Cruz Azul

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México, México/Los Pumas se convirtieron en el segundo finalista del torneo Clausura 2026 del fútbol mexicano al vencer 1-0 al Pachuca el domingo, en el partido de vuelta de su semifinal jugado en el estadio Olímpico Universitario en Ciudad de México.

Jordan Carrillo hizo el gol para la victoria de los felinos universitarios al minuto 56.

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La eliminatoria terminó con empate global de 1-1 y los Pumas dirigidos por el mexicano Efraín Juárez avanzaron por el criterio de la mejor posición en la tabla: fueron líderes, mientras los Tuzos del entrenador argentino Esteban Solari terminaron en la cuarta posición.

En la final, los Pumas se enfrentarán al Cruz Azul, que el sábado venció 2-1 de visita al Guadalajara en el estadio Jalisco, y ganó la eliminatoria con marcador global de 4-3.

Los Pumas llegaron a su decimosexta final; la anterior la perdieron ante el León en el torneo Guardianes (Apertura) 2020.

Los felinos lograron su título más reciente en el Clausura 2011 contra el Morelia.

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Alineaciones:

Pumas: Keylor Navas - Rodrigo López, Nathan Silva, Rubén Duarte - Pedro Vite - Uriel Antuna, Alberto Carrasquilla (Ulises Rivas 80'), Jordan Carrillo (Antonio Leone 90'+3), Álvaro Angulo - Juninho Vieira (Santiago Trigos 86'), Robert Morales (Pablo Bennevendo 90'+3). DT Efraín Juárez.

Pachuca: Carlos Moreno - Carlos Sánchez (Salomón Rondón 74'), Jorge Berlanga, Sergio Barreto, Brian García - Elías Montiel (Alexei Domínguez 65'), Christian Rivera - Robert Kenedy, Víctor Guzmán (Alan Bautista 65'), Oussama Idrissi (Gael Álvarez 84') - Enner Valencia (Luis Quiñones 84'). DT Esteban Solari.

Así jugó Adalberto Carrasquilla:

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El mediocampista panameño Adalberto Carrasquilla tuvo una participación activa en el duelo de Pumas ante Pachuca, destacando principalmente en la circulación del balón y en la generación de juego desde el mediocampo.

En el apartado ofensivo, Adalberto Carrasquilla registró tres remates, dos de ellos desviados y uno bloqueado. Todos sus disparos fueron realizados desde fuera del área, acumulando un registro de 0.07 en goles esperados (xG). Además, tuvo un toque dentro del área rival y no logró completar ninguno de sus dos intentos de regate.

En la creación de juego, el futbolista panameño aportó un pase clave y generó 0.04 en asistencias esperadas (xA). También completó tres de cinco pases hacia el área rival y acertó seis de diez pases en el último tercio de la cancha. En total, completó 25 de 34 pases para una efectividad del 74%.

En la progresión del balón, Carrasquilla completó cuatro de cinco pases hacia el tercio final y acertó uno de dos pases largos. Durante el compromiso registró 46 toques de balón.

En defensa, el jugador canalero ganó tres de los diez duelos disputados. En el juego aéreo mostró mejores números al imponerse en dos de tres duelos, mientras que en los enfrentamientos terrestres ganó uno de siete. Además, realizó una entrada efectiva, una intercepción y recuperó cuatro balones durante el partido.