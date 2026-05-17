Mundial 2026 | Andrés Andrade es campeón de la Bundesliga austriaca con Lask Linz

Brasil vs Panamá, partido amistoso previo al Mundial 2026, el domingo 31 de mayo desde las 3:00 pm por TVMAX, TVN, TVN Pass, TVN Radio 96.5 FM y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/El defensor panameño Andrés Andrade cerró una temporada de ensueño en el fútbol europeo luego de proclamarse campeón con LASK Linz en la Bundesliga de Austria, tras vencer con autoridad 0-3 al Austria Viena en la última jornada del campeonato.

El conjunto de Linz selló el título con una actuación contundente y finalizó la temporada con 39 puntos, asegurando además su boleto a la fase final de clasificación de la próxima edición de la UEFA Champions League. En este compromiso, el zaguero canalero disputó los 90 minutos y recibió una calificación de 7.4 puntos por parte de Flashscore, confirmando una vez más su solidez defensiva y liderazgo en la última línea.

Los goles del triunfo fueron anotados por el neerlandés Xavier Mbuyamba, el delantero estadounidense Samuel Adeniran desde el punto penal y el surinamés Melayro Bogarde, en una noche perfecta para el LASK, que celebró ante su afición una campaña memorable.

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Temporada sólida para Andrés Andrade

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A nivel individual, Andrés Andrade tuvo números destacados durante la temporada 2025-2026. En la liga austríaca disputó 30 partidos, marcó un gol, repartió dos asistencias y solo recibió una tarjeta amarilla, demostrando regularidad y disciplina en defensa.

Mientras tanto, en la copa doméstica jugó seis encuentros y aportó dos goles, consolidándose como uno de los futbolistas más importantes del club durante toda la campaña.

El defensor panameño volvió a demostrar su experiencia internacional y capacidad para competir al máximo nivel en Europa, algo que también ilusiona a la afición panameña de cara al próximo gran reto: la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La mirada puesta en el Mundial 2026

Tras culminar la temporada con el título en Austria, Andrés Andrade tiene previsto regresar a Panamá para tomar unos días de descanso antes de esperar el llamado oficial de la selección nacional.

El entrenador Thomas Christiansen anunciará el próximo 26 de mayo la lista definitiva de los 26 futbolistas que representarán a Panamá en el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá, torneo que arrancará oficialmente el 11 de junio.

Por el rendimiento mostrado durante la temporada y su experiencia en el fútbol europeo, todo apunta a que Andrés Andrade será una de las piezas importantes de la selección panameña en la máxima cita del fútbol mundial.

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