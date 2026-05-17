Mundial 2026: La nueva lesión muscular de Neuer complica su regreso a la selección alemana

Brasil vs Panamá, partido amistoso previo al Mundial 2026, el domingo 31 de mayo desde las 3:00 pm por TVMAX, TVN, TVN Pass, TVN Radio 96.5 FM y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Múnich, Alemania/El portero y capitán del Bayern Munich Manuel Neuer sufre una nueva lesión muscular en el gemelo, a menos de una semana de que el equipo bávaro dispute la final de la Copa de Alemania contra el Stuttgart, informó la entidad.

El Bayern, en disposición de conquistar el 14º doblete de su historia el próximo sábado, no precisa el tiempo de recuperación de su veterano portero de 40 años.

Otras noticias: Mundial 2026| Haití presenta su selección con ánimo y deseos de competir

Neuer, que esta misma semana renovó hasta junio de 2027, fue sustituido el sábado en la segunda parte del partido contra el Colonia, en la última jornada de la Bundesliga, tras notar un dolor en el gemelo de la pierna izquierda.

Es el tercer problema muscular, siempre en el gemelo izquierdo, en las últimas semanas para Neuer.

Esto hace cada vez más complicado que Neuer pueda volver a la selección alemana para disputar el Mundial de Norteamérica, como reclaman muchos en su país, pese a que el portero se retiró internacionalmente tras la Eurocopa 2024.

Según la prensa alemana, el portero de la selección que ganó el Mundial en 2014 forma parte de la prelista de 55 futbolistas enviada por la federación alemana a la FIFA y de la que debe salir el plantel que afrontará el Mundial que comenzará el 11 de junio en México.

El seleccionador Julian Nagelsmann tiene previsto anunciar la convocatoria definitiva el jueves en Fráncfort.

Otras noticias: Mundial 2026| Selección de Irán establece su sitio de concentración, revelan medios locales