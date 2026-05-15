Mundial 2026| Haití presenta su selección con ánimo y deseos de competir

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Haití/En su primera aparición en un Mundial desde 1974, Haití aspira a meterse como mínimo en la fase de eliminatorias, afirmó este viernes el seleccionador Sébastien Migné al anunciar su lista de 26 convocados para el certamen.

"Este es un momento especial porque es el comienzo de una nueva hoja de ruta para los 26 jugadores convocados", dijo el técnico francés, que se hizo cargo de la escuadra en 2024.

Haití quedó encuadrada en un exigente Grupo C en el que enfrentará a Escocia (13 de junio), Brasil (19 de junio) y Marruecos (24 de junio).

La escuadra caribeña todavía no ha puntuado en una Copa del Mundo pero para Migné ese objetivo no colmaría sus expectativas para la edición de Norteamérica que arranca el 11 de junio.

"Fijar eso como única meta daría muy poca motivación a mis jugadores", señaló.

"En nuestra nueva hoja de ruta está el acceso a los dieciseisavos de final. Es lo que intentaremos hacer con humildad, tratando de insistir en el juego y no en lo que está en juego", añadió.

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"Espero que (los jugadores) demuestren generosidad, conexión entre ellos y que den la mejor imagen posible. Es un escaparate formidable para Haití y no hay tantos", demandó.

Haití, con casi 12 millones de habitantes, es el país más pobre de América y desde hace años enfrenta una violencia de bandas armadas que ha provocado una crisis humanitaria sin precedentes.

Migne convocó a dos caras nuevas para su lista final, alistando al mediocampista Dominique Simon, que milita en el Presov de Eslovaquia, y al atacante Lenny Joseph, del club húngaro Ferencvaros.

Haití se concentrará a partir del 24 de mayo en Florida (sureste de Estados Unidos) y disputará un partido amistoso contra Nueva Zelanda el 2 de junio y otro frente a Perú el 5 de junio.

- Lista de 26 convocados para el Mundial:

Arqueros: Johnny Placide (Bastia/FRA), Alexandre Pierre (Sochaux/FRA), Josue Duverger (Koblenz/GER)

Defensas: Carlens Arcus (Angers/FRA), Wilguens Pauguain (Waregem/BEL), Duke Lacroix (Colorado/USA), Martin Experience (Nancy/FRA), Jean-Kevin Duverne (Ghent/BEL), Ricardo Ade (Quito/ECU), Hannes Delcroix (Lugano/SUI),Keeto Thermoncy (Berne/SUI)

Mediocampistas: Leverton Pierre (Vizela/POR), Carl-Fred Sainthé (El Paso/USA), Jean-Jacques Danley (Philadelphia Union/USA), Jean-Ricner Bellegarde (Wolverhampton/ENG), Pierre Woodenski (Violette/HAI), Dominique Simon (Presov/SVK)

Delanteros: Louicius Deedson (Dallas/USA), Ruben Providence (Almere/NED), Josue Casimir (Auxerre/FRA), Derrick Etienne (Toronto/CAN), Wilson Isidor (Sunderland/ENG), Duckens Nazon (Esteghlal/IRN), Frantzdy Pierrot (Rizespor/TUR), Yassin Fortune (Vizela/POR), Lenny Joseph (Ferencvaros/HUN).