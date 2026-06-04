EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX | Panamá vs Bosnia y Herzegovina, sábado 6 de junio EN VIVO por TVN, TVMAX, TVN Pass, TVN Radio 96.5 FM y nuestro canal de Youtube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/La espera terminó. La Selección de Panamá inició este jueves su viaje hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026, en una jornada cargada de emociones, orgullo nacional y muestras de apoyo de una afición que volvió a demostrar su amor incondicional por la Sele.

Desde tempranas horas, la actividad se concentró en el hotel de concentración, donde poco a poco fueron abordando el autobús los jugadores, cuerpo técnico y miembros de la delegación encabezada por el entrenador Thomas Christiansen. Cada paso representaba el inicio de una nueva aventura para un grupo que buscará escribir una página histórica en el fútbol panameño.