Mundial 2026: FIFA y federación iraní logran acuerdo "constructivo" para asegurar la participación de Irán

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París, Francia/El secretario general de la FIFA, Mattias Grafström, calificó de "constructiva" la reunión organizada el sábado en Estambul con la federación iraní para garantizar la participación de Irán en el Mundial de Norteamérica, que comienza en menos de un mes.

"Nuestra reunión con la Federación Iraní de Fútbol ha sido muy constructiva. Trabajamos en estrecha colaboración y estamos deseando acoger a la República Islámica de Irán en la Copa del Mundo", declaró el representante de la FIFA en un comunicado.

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"Hemos podido abordar ciertas cuestiones de carácter operativo, como lo hacemos con cada asociación miembro. Estoy muy satisfecho con la riqueza de nuestros intercambios", agregó Grafström.

El representante también apuntó que "tanto la Federación Iraní de Fútbol como la FIFA están muy satisfechas con este encuentro y se alegran de dar la bienvenida al Team Melli en Canadá, Estados Unidos y México", añadió.

Por su lado, el presidente de la Federación Iraní de Fútbol, Mehdi Taj, coincidió que la reunión fue "positiva y constructiva".

"Cada parte pudo expresar sus preocupaciones, reafirmando al mismo tiempo un compromiso común de garantizar la participación del Team Melli en la Copa del Mundo", declaró, citado en el comunicado de la FIFA.

La reunión se celebró en la sede de la Federación Turca de Fútbol (TFF), país al que el equipo iraní viajará el lunes para realizar una concentración con el objetivo de preparar la cita mundialista, antes de viajar a Estados Unidos, en momentos de gran tensión entre Teherán y Washington por la guerra en Oriente Medio.

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Sin visa para viajar a EEUU -

El pasado jueves, Taj aseguró que los miembros que deben viajar a Estados Unidos aún no han recibido sus visados, un procedimiento que se supone se completará durante la estancia en Turquía.

En Antalya, la selección iraní jugará dos partidos amistosos, aunque por ahora sólo se ha confirmado uno contra Gambia el 29 de mayo.

Tras esa estancia en Turquía, la delegación iraní viajará a Arizona, donde tendrá su campo base durante el Mundial.

El Team Melli disputará sus tres partidos del Grupo G de la primera fase en Estados Unidos: el 15 de junio en Los Ángeles contra Nueva Zelanda; repitiendo sede el 21 de junio frente a Bélgica; y acabará ante Egipto el 26 de junio en Seattle.

El seleccionador Amir Ghalenoei ha hecho una primera convocatoria de 30 futbolistas, que tendrá que reducir a 26 que serán los que finalmente viajen al Mundial.

En esa convocatoria figuran el capitán Ehsan Hajsafi y la estrella Medhi Taremi, quienes han apoyado las manifestaciones opositoras al régimen, pero no el otro delantero estrella, Sardar Azmoun, autor de 57 goles con el Team Melli y antiguo jugador del Bayer Leverkusen y de la AS Roma.

El delantero, que también mostró su apoyo a los opositores, fue acusado recientemente de "traición" por los medios oficiales iraníes tras la publicación, en marzo, de una foto suya junto al emir de Dubái, país en el que juega actualmente.

Ghalenoei juró "ante Dios que nada más que criterios técnicos" han influido en su elección.

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