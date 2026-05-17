Ulloa llama a frenar el odio en redes y exhorta a vacunarse ante riesgo por sarampión

El arzobispo pidió a las familias revisar los esquemas de vacunación y participar en las campañas impulsadas por las autoridades, tras las alertas emitidas sobre el riesgo de sarampión.

El arzobispo metropolitano de Panamá, José Domingo Ulloa, advirtió sobre el aumento de la agresividad y la desinformación en redes sociales, al tiempo que hizo un llamado a la población a reforzar la vacunación ante las alertas sanitarias por sarampión y otras enfermedades prevenibles.

Durante la homilía por la Solemnidad de la Ascensión del Señor y la LX Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, celebrada este 17 de mayo en la Catedral Basílica Santa María La Antigua, Ulloa cuestionó el deterioro del diálogo público y el impacto de los mensajes de odio en plataformas digitales.

“Qué rápido se viraliza la mentira. Qué fácilmente se manipula la verdad”, expresó el arzobispo al referirse al ambiente que, según señaló, se observa con frecuencia en redes sociales y espacios digitales. También advirtió que la comunicación no puede convertirse en un instrumento para destruir la dignidad humana.

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Ulloa sostuvo que Panamá necesita “medios, comunicadores y ciudadanos capaces de construir puentes y no muros”, además de defender la verdad sin recurrir a la descalificación o al odio. El mensaje estuvo dirigido tanto a periodistas como a creadores de contenido y usuarios de redes.

Llamado por el sarampión y la vacunación

Otro de los puntos abordados en la homilía fue la situación sanitaria relacionada con enfermedades prevenibles.

El arzobispo pidió a las familias revisar los esquemas de vacunación y participar en las campañas impulsadas por las autoridades, tras las alertas emitidas sobre el riesgo de sarampión. Señaló que inmunizarse no debe verse únicamente como una decisión individual, sino como una responsabilidad colectiva para proteger a niños, adultos mayores y personas vulnerables.

No podemos dejarnos llevar por rumores, miedos infundados o mensajes irresponsables que ponen en riesgo la vida de otros”, expresó durante la celebración religiosa.

Mensaje a comunicadores

El arzobispo también dedicó parte de su intervención a reconocer el trabajo de periodistas, camarógrafos, productores, fotógrafos y comunicadores del país, destacando su papel en la construcción del bien común y la necesidad de mantener la ética informativa.

Añadió que, en medio de la polarización, la incertidumbre económica, la violencia y la pérdida de confianza institucional, el país requiere voces que contribuyan a reconstruir el diálogo y la esperanza.