Panamá inadmite ingreso de hondureño condenado a 15 años de prisión por asalto agravado en EEUU

Según informaron las autoridades migratorias, durante los controles de verificación se detectó que el extranjero mantenía antecedentes penales en el estado de Texas, en Estados Unidos, donde fue detenido y condenado por el delito de asalto agravado contra un menor de edad.

Ciudad de Panamá, Panamá/El ingreso al país de un ciudadano hondureño que arribó a Panamá en un vuelo procedente de San Pedro Sula, Honduras, fue inadmitido; así lo dio a conocer el Servicio Nacional de Migración (SNM).

Según informaron las autoridades migratorias, durante los controles de verificación se detectó que el extranjero mantenía antecedentes penales en el estado de Texas, en Estados Unidos, donde fue detenido y condenado por el delito de asalto agravado contra un menor de edad.

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De acuerdo con los registros revisados por las autoridades, el ciudadano recibió una condena de 15 años de prisión por ese hecho delictivo. Tras la detección de los antecedentes, las autoridades procedieron a impedir su entrada al territorio nacional y ordenaron su retorno inmediato a su país de origen, conforme a la normativa migratoria vigente.

El Servicio Nacional de Migración indicó que mantiene controles de seguridad en los distintos puntos de ingreso al país como parte de las medidas orientadas a resguardar el orden público y la seguridad nacional.