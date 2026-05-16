David aplicará toque de queda focalizado y limitará venta de licor; no se descarta que se establezca en otras provincias

Las autoridades locales del distrito de David anunciaron que aplicarán medidas focalizadas de toque de queda en algunas zonas específicas como estrategia para reducir los delitos.

En medio de una reunión de seguimiento en materia de seguridad realizada en el distrito de David, el ministro de Seguridad, Frank Alexis Ábrego, no descartó que otras provincias del país implementen medidas de toque de queda como parte de las estrategias para combatir la criminalidad.

El ministro reiteró que las autoridades continúan realizando esfuerzos para disminuir los delitos de alto perfil, especialmente los homicidios, los cuales, según indicó, están relacionados en muchos casos con enfrentamientos y rencillas entre bandas rivales.

“Muchos de los homicidios que se vienen cometiendo en estos momentos tienen que ver con rencillas entre miembros de bandas rivales”, señaló Ábrego.

Las autoridades locales del distrito de David anunciaron que aplicarán medidas focalizadas de toque de queda en algunas zonas específicas como estrategia para reducir los delitos.

Entre las medidas contempladas está un toque de queda en el área del mercado público y sus alrededores.

Ahorita estamos iniciando con un toque de queda que va a ser específicamente en el área del mercado público, en un radio de 500 metros alrededor, para controlar la circulación en esta área”, detallaron las autoridades.

La medida también estará acompañada por nuevas restricciones al expendio de bebidas alcohólicas.

“Estamos analizando que el horario sea entre las 4:00 de la tarde y las 10:00 de la noche. Actualmente está hasta la 1:00 de la mañana, así que lo vamos a reducir”, explicaron.

Durante la reunión, el ministro también cuestionó posibles fallas dentro del sistema judicial y de seguimiento de medidas cautelares, luego de que una persona bajo detención preventiva fuera ubicada fuera de su residencia durante un operativo en Colón.

“Lo encontramos en otro lugar cuando él debería estar en su casa porque tiene detención preventiva. Pienso que en alguna etapa de nuestro sistema estamos fallando”, manifestó Ábrego.

El titular de Seguridad aclaró que la responsabilidad de verificar el cumplimiento de estas medidas recae en las autoridades competentes y no directamente en los estamentos de seguridad.

La reunión desarrollada en David tuvo como objetivo presentar herramientas y estrategias para reforzar la seguridad en la provincia de Chiriquí, especialmente ante el incremento de delitos como robos, hurtos y homicidios.

Información de Demetrio Ábrego