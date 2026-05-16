LPF | Alianza FC vence a Veraguas United en penales y se mete a la gran final del Clausura 2026

Panamá/La semifinal del Torneo Clausura 2026 de la LPF en el estadio Toco Castillo regaló una noche cargada de emociones, goles y dramatismo hasta el último instante.

Alianza FC logró sellar su clasificación a la gran final luego de superar a Veraguas United en una intensa definición por penales.

El compromiso estuvo marcado por la tensión desde el inicio y terminó empatado 1-1 en los 90 minutos reglamentarios. El primero en golpear fue John Jairo Alvarado, quien adelantó a los verdolagas al minuto 68, desatando la celebración de la afición aliancista.

Sin embargo, la respuesta de Veraguas United llegó rápidamente gracias a la experiencia de Gabriel Torres, quien apareció al minuto 71 para igualar el marcador y devolverle la esperanza al conjunto veragüense.

La intensidad continuó durante el tiempo extra. Apenas iniciado el alargue, Anthony Steward volvió a poner en ventaja a Alianza FC al minuto 93, acercando a los capitalinos a la clasificación.

Pero nuevamente emergió la figura de Gabriel Torres, quien marcó al minuto 97 para establecer el 2-2 y llevar el desenlace hasta la tanda de penales en una semifinal que mantuvo al público al borde de sus asientos.

Desde los once pasos, el equipo verdolaga mostró mayor efectividad y sangre fría. Carlos Rodríguez, John Jairo Alvarado y Manuel Rodríguez convirtieron sus disparos para sentenciar la serie.

Por el lado de Veraguas United, la historia fue completamente distinta, ya que fallaron todos sus intentos desde el punto penal, permitiendo que Alianza FC se quedara con la victoria 3-0 en la tanda y asegurara su presencia en la gran final del campeonato.

Ahora, el conjunto verdolaga se prepara para enfrentar a Plaza Amador en la gran final del fútbol panameño, programada para disputarse el próximo sábado 23 de mayo.

Los aficionados podrán disfrutar de la transmisión exclusiva a través de TVMAX y seguir cada detalle de la batalla por el título del Clausura 2026.

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¡Bienvenidos al minuto a minuto de la semifinal entre Veraguas United y Alianza FC!

La emoción de las semifinales del Torneo Clausura 2026 de la LPF continúa esta noche con un duelo que promete intensidad, drama y muchas emociones cuando Veraguas United reciba a Alianza FC en un partido donde estará en juego el boleto a la gran final del fútbol panameño.

Luego de un cerrado empate 0-0 en el compromiso de ida, la serie llega completamente abierta. Sin embargo, el marcador no reflejó lo vivido en el terreno de juego, ya que ambos equipos protagonizaron un encuentro dinámico, con múltiples llegadas ofensivas y oportunidades claras de gol que mantuvieron la tensión hasta el último minuto.

Ahora, con todo por decidirse, los protagonistas saltarán nuevamente al campo con la obligación de buscar la victoria en una noche que podría quedar marcada en la historia reciente de ambos clubes.

El historial reciente entre estos equipos muestra una rivalidad muy equilibrada y llena de emociones. En sus últimos cinco enfrentamientos, Alianza FC registra dos triunfos, Veraguas United uno y se han producido dos empates.

Últimos enfrentamientos

09/05/2026 | Alianza FC 0-0 Veraguas United

22/02/2026 | Alianza FC 5-3 Veraguas United

06/09/2025 | Alianza FC 1-0 Veraguas United

07/03/2025 | Veraguas United 2-0 Alianza FC

28/09/2024 | Veraguas United 0-2 Alianza FC

Uno de los aspectos más atractivos de esta semifinal será el duelo entre los principales referentes ofensivos de cada conjunto.

Por parte de Veraguas United, la experiencia y el olfato goleador de Gabriel Torres serán fundamentales. El delantero lidera al equipo con cinco goles en el campeonato. Además, cuenta con el respaldo ofensivo de Miguel Camargo, Carlos Rivera y Nedwar Zúñiga, quienes acumulan cuatro anotaciones cada uno.

En el lado de Alianza FC, el gran referente ofensivo ha sido Heuyin Guardia, quien llega como el máximo goleador del equipo con nueve tantos. También destacan John Jairo Alvarado y Rasheen Mathews, ambos con cuatro goles, convirtiéndose en piezas importantes dentro del esquema ofensivo verdolaga.

La expectativa es total para un partido donde cualquier detalle puede marcar la diferencia. La presión, la intensidad y la lucha por el pase a la final prometen convertir esta semifinal en uno de los encuentros más emocionantes del campeonato.

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