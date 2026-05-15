LPF Torneo Clausura 2026 semifinales resultado| Plaza Amador vs UMECIT FC: 'Leones' afilan las garras y son finalistas

¡HOY! Veraguas United vs Alianza FC, partido de vuelta de las semifinales del Clausura 2026, el sábado 16 de mayo a las 8:30 p.m. por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ

Panamá/Plaza Amador confirmó su condición de favorito y selló su clasificación a la final del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), luego de derrotar con autoridad 3-0 a UMECIT FC en el partido de vuelta de las semifinales, disputado este viernes en el COS Sports Plaza. Con este resultado, los 'Leones' avanzaron con un marcador global de 5-2 y alcanzaron su quinta final consecutiva en el fútbol panameño.

El conjunto plazino mostró solidez desde los primeros minutos del encuentro y tomó el control rápidamente gracias a una anotación tempranera de Héctor Ríos al minuto 7. El jugador abrió el marcador y le dio tranquilidad a su equipo en una serie que había quedado abierta tras el empate 2-2 en el partido de ida.

A partir de ese momento, Plaza Amador dominó las acciones y manejó el ritmo del compromiso con mayor posesión del balón y constantes llegadas al área rival. Las estadísticas reflejaron la superioridad del equipo dirigido por los plazinos, que terminó con un 58% de posesión frente al 42% de UMECIT FC, además de registrar 15 remates totales, de los cuales 10 fueron directos a puerta.

UMECIT FC intentó reaccionar y buscar opciones ofensivas, pero se encontró con una defensa bien organizada y con pocas oportunidades claras de gol. El cuadro universitario apenas logró cinco disparos durante todo el partido y solo uno de ellos tuvo dirección al arco.

En la segunda mitad, Plaza Amador mantuvo la intensidad y encontró el segundo gol al minuto 63 por intermedio de Daivis Murillo, quien amplió la ventaja e inclinó definitivamente la eliminatoria a favor de los capitalinos.

Cuando el encuentro se acercaba a su final, nuevamente apareció Héctor Ríos para firmar su doblete personal al minuto 84 y sentenciar el 3-0 definitivo. El jugador fue una de las figuras más destacadas del compromiso gracias a su efectividad ofensiva y liderazgo en ataque.

El partido se desarrolló con intensidad, aunque sin mayores incidentes disciplinarios. Ninguno de los equipos recibió tarjetas rojas, mientras que Plaza Amador acumuló cuatro tarjetas amarillas y UMECIT FC terminó con cinco amonestaciones.

Otro aspecto destacado fue la dinámica ofensiva de ambos conjuntos. Plaza Amador contabilizó 125 ataques frente a los 116 de UMECIT FC, demostrando un ritmo constante durante los 90 minutos. En los saques de esquina ambos equipos terminaron igualados con una ejecución cada uno.

Con esta victoria, Plaza Amador continúa consolidándose como uno de los equipos más dominantes del fútbol panameño en los últimos torneos. Ahora, los 'Leones' buscarán conquistar un nuevo título y coronar una campaña en la que han demostrado regularidad, contundencia y experiencia en las instancias decisivas.

La afición plazina ya sueña con una nueva estrella, mientras el equipo se dispone a disputar otra final y mantener viva su racha de protagonismo en la LPF.

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