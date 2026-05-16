¡Preparados bajo normas nutricionales! CSS responde a señalamientos de diputado sobre alimentación que entrega a pacientes

A través de un comunicado, la entidad aseguró que los alimentos entregados a los pacientes son preparados bajo normas nutricionales, controles de calidad y criterios técnicos establecidos para la atención hospitalaria.

Complejo Hospitalario de la Caja de Seguro Social / TVN Noticias

Ciudad de Panamá, Panamá/La Caja de Seguro Social (CSS) rechazó este sábado 16 de mayo las críticas y señalamientos relacionados con la alimentación servida a pacientes del Complejo Hospitalario, luego de declaraciones emitidas por el diputado Betserai Richards.

A través de un comunicado, la entidad aseguró que los alimentos entregados a los pacientes son preparados bajo normas nutricionales, controles de calidad y criterios técnicos establecidos para la atención hospitalaria.

La CSS cuestionó las declaraciones del diputado y afirmó que la institución mantiene esfuerzos orientados a mejorar y modernizar los servicios de salud para beneficio de los asegurados.

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Además, señaló que considera “grave y preocupante” que la situación de los pacientes y sus familiares sea utilizada dentro de confrontaciones políticas o campañas de descrédito.

“La alimentación servida a los pacientes del Complejo Hospitalario es preparada bajo normas nutricionales, controles de calidad y criterios técnicos establecidos para la atención hospitalaria”, indicó la institución en el comunicado.

La entidad también sostuvo que cualquier observación o denuncia relacionada con los servicios hospitalarios debe manejarse con responsabilidad, verificación y respeto hacia los pacientes.

Finalmente, la CSS reiteró su compromiso con brindar una atención “digna, segura y responsable”, al tiempo que pidió evitar la difusión de información falsa que pueda generar desconfianza en los servicios de salud públicos.

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