Adultos mayores desatendidos, entre las preocupaciones del gremio de trabajores sociales

Durante la reunión, profesionales del trabajo social discutieron temas relacionados con el desempleo, el envejecimiento de la población y las dificultades que enfrentan muchas personas para acceder a atención y apoyo adecuados.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Asociación de Trabajadores Sociales de Panamá realizó este sábado 16 de mayo un encuentro para evaluar distintas situaciones sociales que impactan a la población y analizar posibles estrategias para abordarlas.

Durante la reunión, profesionales del trabajo social discutieron temas relacionados con el desempleo, el envejecimiento de la población y las dificultades que enfrentan muchas personas para acceder a atención y apoyo adecuados.

Los participantes también manifestaron preocupación por el incremento de problemas vinculados a la salud mental, señalando que muchos casos están asociados a factores sociales, económicos y familiares que generan presión y agotamiento emocional en la población.

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Otro de los puntos abordados fue la falta de oportunidades para jóvenes con talento que, según explicaron, no logran desarrollarse plenamente debido a la ausencia de respaldo y recursos necesarios.

La organización informó además que prevé la realización de un congreso regional con la participación de países de América Latina, con el objetivo de intercambiar experiencias y analizar problemáticas sociales que afectan no solo a Panamá, sino también a otras naciones de la región.

Como parte de las iniciativas planteadas, el gremio también contempla desarrollar una encuesta para recopilar información sobre las principales necesidades y desafíos sociales que enfrenta la población panameña.

Con información de Elizabeth González