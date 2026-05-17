Kadir Barría | Botafogo se reencuentra con la victoria en medio de una crisis

Brasil vs Panamá, partido amistoso previo al Mundial 2026, el domingo 31 de mayo desde las 3:00 pm por TVMAX, TVN, TVN Pass, TVN Radio 96.5 FM y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/En un partido decisivo por la jornada 16 del Campeonato Brasileiro, el Botafogo logró reconciliarse con su afición al vencer 3-1 al Corinthians en el estadio Nilton Santos.

Tras la reciente eliminación en la Copa do Brasil y una racha de tres partidos sin ganar en la liga, el conjunto de Río de Janeiro encontró en Arthur Cabral al héroe de la jornada, autor de los tres tantos del equipo albinegro.

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El encuentro inició con gran dinamismo. Apenas al minuto 6, Arthur Cabral abrió el marcador con un remate colocado al poste del portero Hugo Souza. La respuesta del Corinthians fue inmediata; al minuto 10, Rodrigo Garro aprovechó un error en la salida del volante Huguinho para igualar el marcador con un disparo cruzado. Sin embargo, la paridad no duró mucho, ya que al minuto 31, Cabral volvió a poner en ventaja al local (asistencia de Kadir Barría) con una espectacular finalización de larga distancia que dejó sin opciones al guardameta rival.

En la segunda mitad, el dominio del Botafogo se consolidó. Al minuto 25, tras una jugada colectiva y un rebote en el área, Arthur Cabral selló su hat-trick, asegurando los tres puntos y convirtiéndose en el máximo goleador del club en el actual Brasileirão.

Con este resultado, el Botafogo alcanza los 21 puntos, logrando distanciarse de la zona de descenso, actualmente marcada por el Santos con 18 unidades. Tras este compromiso, ambos equipos deberán cambiar el chip para enfocarse en sus torneos continentales: el Botafogo visitará al Independiente Petrolero por la Copa Sudamericana, mientras que el Corinthians viajará para enfrentar al Peñarol en la Copa Libertadores.

El panameño Kadir Barría arrancó como titular en este compromiso y disputó 46 minutos, dio una asistencia, dejando una calificación de 6.5 puntos según Flashscore. El jugador canalero continúa sumando minutos importantes mientras busca consolidarse de cara a los próximos retos internacionales.

Al igual que varios futbolistas panameños que militan tanto en el extranjero como en la liga local, Kadir Barría se mantiene a la expectativa del anuncio oficial de la convocatoria de 26 jugadores de la selección de Panamá para el Mundial 2026.

El entrenador Thomas Christiansen dará a conocer el listado definitivo el próximo 26 de mayo, en una convocatoria que genera gran expectativa entre los aficionados y jugadores que aspiran a representar al país en la máxima cita del fútbol mundial.