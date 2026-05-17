Proyecto escolar en Calobre transforma residuos porcinos en abono orgánico en Veraguas
Se trata de la granja escolar del Primer Ciclo El Espinal, donde estudiantes y docentes han implementado un sistema básico para evitar que los desechos generados por la crianza de cerdos contaminen quebradas y otras fuentes hídricas.
Veraguas/Un centro educativo ubicado en el distrito de Calobre, provincia de Veraguas, desarrolla un proyecto de granja porcina enfocado en reducir el impacto ambiental mediante el tratamiento y reutilización de residuos orgánicos.