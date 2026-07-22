Familia de Gualaca busca a joven desaparecido en Ucrania tras supuesto contrato laboral

Hace 10 días, la madre del joven recibió una llamada desde Ucrania en la que le notificaron que estaba desaparecido. Desde entonces, asegura la familia, no ha obtenido información sobre su condición ni ubicación.

Gualaca, Chiriquí./Una familia del distrito de Gualaca, en la provincia de Chiriquí, solicitó la intervención de las autoridades panameñas para conocer el paradero de uno de sus integrantes, quien lleva diez días desaparecido en Ucrania.

Según sus familiares, el joven viajó a ese país tras aceptar una oferta para operar equipo pesado en labores de remoción de escombros. Sin embargo, aseguran que, después de llegar, recibió aproximadamente tres meses de entrenamiento militar y posteriormente fue enviado a una misión.

“Mi hermano no fue para enfrentamientos. Mi hermano fue como operador de equipo pesado, a recoger escombros y a realizar labores de limpieza”, relató una de sus familiares.

La familia señaló que posteriormente el joven les comunicó que sería trasladado al campo de batalla.

“Después de un tiempo, él nos comunicó que iba para el campo, que después de los entrenamientos iba prácticamente a los enfrentamientos”, explicó.

Hace 10 días, la madre del joven recibió una llamada desde Ucrania en la que le notificaron que estaba desaparecido. Desde entonces, asegura la familia, no ha obtenido información sobre su condición ni ubicación.

“Hasta el día de hoy no hemos tenido más comunicaciones que nos digan cómo está, si está herido o si está vivo, que es lo más importante”, expresó la familiar.

Familia denuncia supuestos engaños

Los familiares denunciaron que jóvenes panameños estarían siendo contactados mediante supuestas ofertas laborales para viajar a Ucrania. De acuerdo con su testimonio, los reclutadores los citan en hoteles para firmar contratos y cubren los gastos de pasaporte y traslado.

“Los llevan prácticamente engañados, porque un joven de 18 años, ¿qué experiencia puede tener? No tiene ningún tipo de experiencia”, afirmó.

La familia aseguró que otros jóvenes de Chiriquí pretendían viajar bajo condiciones similares. Entre ellos mencionó a un vecino y a un sobrino que tenía previsto firmar un contrato el 3 de agosto, pero cuyo viaje habría sido impedido por su madre.

También advirtió que los posibles casos no se limitarían a Chiriquí, sino que involucrarían a personas de otras provincias. Por ello, pidió a las autoridades investigar las ofertas, identificar a los reclutadores y brindar asistencia para localizar al panameño desaparecido.

Hasta el momento, no se ha divulgado una confirmación oficial de la Cancillería panameña sobre la desaparición ni sobre las circunstancias en las que el joven viajó a Ucrania. Tampoco se ha identificado públicamente a la persona o empresa que habría gestionado el contrato. Por esa razón, las denuncias sobre engaños y reclutamiento deben mantenerse atribuidas a la familia mientras las autoridades investigan.