Embajador de Panamá en Nicaragua permanecerá varios días en el país por consultas

El vicecanciller indicó que Rodríguez ya se encuentra en Panamá y que su eventual retorno a Managua dependerá de las conversaciones que sostenga con las autoridades.

Panamá/El embajador de Panamá en Nicaragua, Eddy Davis Rodríguez, permanecerá durante varios días en territorio panameño mientras la Cancillería evalúa las declaraciones del copresidente nicaragüense, Daniel Ortega, sobre la eliminación de las elecciones en ese país.

El vicecanciller Carlos Hoyos detalló que el diplomático fue llamado a consultas como respuesta al anuncio de Ortega, quien aseguró que en Nicaragua “no volverá a haber elecciones”.

“Trajimos a nuestro embajador que está en Nicaragua; lo hemos traído a Panamá para consultas, que es un mecanismo diplomático”, explicó Hoyos.

El vicecanciller indicó que Rodríguez ya se encuentra en Panamá y que su eventual retorno a Managua dependerá de las conversaciones que sostenga con las autoridades.

Él se encuentra en la República de Panamá y estará aquí unos días mientras conversamos sobre estos temas. Luego, posteriormente, regresaría a Managua”, manifestó.

El llamado a consultas se produjo el martes 21 de julio. Se trata de un mecanismo diplomático mediante el cual un Gobierno solicita el retorno temporal de su representante para analizar una situación relacionada con el país donde cumple funciones. No implica, por sí mismo, el rompimiento de las relaciones diplomáticas.

Panamá rechaza declaraciones de Ortega

Hoyos sostuvo que Panamá mantiene su posición en defensa del derecho internacional, la democracia, la libre determinación de los pueblos y el sufragio.

“Nosotros hicimos una declaración y yo creo que Panamá se mantiene firme con el derecho internacional, con la defensa de la democracia, la libre determinación de los pueblos y el ejercicio del sufragio como uno de los derechos fundamentales de expresión popular”, señaló.

Nicaragua respondió posteriormente al pronunciamiento de Panamá, pero Hoyos evitó prolongar el intercambio público.

“Nicaragua emitió una respuesta y no tengo más que agregar. Tampoco quiero entrar en un dime que te diré. Yo creo que las declaraciones que hizo el presidente Ortega ameritaban una reacción y así lo hicimos”, afirmó.

Ortega anunció que no se realizarán más elecciones en Nicaragua y planteó impulsar cambios legales para impedir que la oposición llegue al poder. Sus declaraciones han generado cuestionamientos internacionales por sus consecuencias sobre los derechos políticos y la alternancia democrática.