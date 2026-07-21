Panamá rechaza declaraciones de Daniel Ortega; reafirma respaldo a la democracia en Nicaragua y llama a consultas a su embajador

El Ministerio de Relaciones Exteriores expresó que eliminar las elecciones representa un agravio a los principios democráticos y anunció el llamado a consultas del embajador panameño ante Nicaragua.

Panamá/El Gobierno de Panamá manifestó este martes su rechazo a las declaraciones atribuidas al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, sobre la posibilidad de que no se celebren más elecciones en ese país, al tiempo que reafirmó su compromiso con la defensa de la democracia, las libertades fundamentales y el respeto a la voluntad popular.

A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores sostuvo que "la República de Panamá expresa su firme rechazo a las declaraciones hechas públicas por el presidente Daniel Ortega concernientes a que no habrá más elecciones en Nicaragua".

La Cancillería destacó que el sufragio constituye la principal expresión de la voluntad ciudadana y advirtió sobre las implicaciones de eliminar ese derecho.

"El voto constituye el principal mecanismo mediante el cual los ciudadanos expresan libremente su voluntad. Suprimir este derecho fundamental representa un fuerte agravio a los principios, valores y derechos que sostienen nuestras sociedades."

El Gobierno panameño reiteró además su posición en favor del sistema democrático y del respeto a las garantías fundamentales.

"Panamá reafirma su compromiso con la democracia, el respeto al orden constitucional, las libertades fundamentales, el pluralismo político y la decisión soberana de los pueblos."

En el comunicado también se subraya que la legitimidad democrática depende de procesos electorales libres y transparentes.

"El respeto a la voluntad popular, expresada mediante elecciones libres, periódicas, transparentes y competitivas, es una condición esencial para la vigencia de la democracia."

Asimismo, Panamá instó a preservar los derechos políticos y las condiciones necesarias para la participación ciudadana.

"Panamá hace un llamado a respetar los derechos civiles y políticos, preservar la vía electoral y garantizar las condiciones necesarias para que todas las voces puedan participar libremente en la vida pública del país."

Como respuesta diplomática a la situación, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que "en respuesta a ese grave hecho, el Gobierno de Panamá ha convocado a consultas en la Ciudad de Panamá al embajador ante Nicaragua", una medida que refleja la posición oficial del país frente a las recientes declaraciones del mandatario nicaragüense.