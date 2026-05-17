Mundial 2026 | César Blackman campeón en Eslovaquia con el Slovan Bratislava

Brasil vs Panamá, partido amistoso previo al Mundial 2026, el domingo 31 de mayo desde las 3:00 pm por TVMAX, TVN, TVN Pass, TVN Radio 96.5 FM y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/El futbolista panameño César Blackman continúa dejando huella en el fútbol europeo luego de conquistar el título de liga con el Slovan Bratislava, equipo que cerró la temporada con una victoria 2-0 sobre el MFK Zemplín Michalovce.

El defensor canalero disputó los 90 minutos del encuentro y recibió una calificación de 5.8 por parte de Flashscore, en un compromiso donde el Slovan mostró autoridad para confirmar su dominio en el campeonato. Los goles del triunfo fueron anotados por el griego Vasilios Theofanopoulos y el inglés Ben Cottrell.

Con este resultado, el Slovan Bratislava finalizó la campaña con 68 puntos y aseguró su presencia en la ronda final de clasificación de la próxima UEFA Champions League, uno de los grandes objetivos del club para la siguiente temporada.

Gran temporada para César Blackman

El rendimiento de César Blackman fue clave durante la campaña 2025-2026. En la liga eslovaca disputó 27 partidos, anotó dos goles y repartió seis asistencias, números que reflejan su importante aporte ofensivo desde la banda derecha. Además, recibió cuatro tarjetas amarillas.

En la copa doméstica vio acción en un partido, mientras que en la UEFA Conference League participó en seis encuentros y marcó un gol, además de sumar una tarjeta amarilla en el torneo continental.

La regularidad y experiencia internacional del popular “Blacki” han sido fundamentales para consolidarlo como uno de los futbolistas panameños con mejor presente en Europa.

Con la mirada puesta en el Mundial 2026

Luego de celebrar el campeonato con el Slovan Bratislava, César Blackman se prepara para regresar a Panamá y tomar algunos días de descanso antes de esperar la convocatoria oficial de la selección nacional.

El técnico Thomas Christiansen dará a conocer próximamente la lista definitiva de los jugadores que representarán a Panamá en la Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

Por su nivel mostrado en el fútbol europeo y su crecimiento en los últimos años, muchos consideran que César Blackman tiene grandes posibilidades de formar parte de la convocatoria mundialista y convertirse en una de las piezas importantes de la selección panameña en la máxima cita del fútbol.