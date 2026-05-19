Continúa la búsqueda del capitán Gaspar Ponce tras naufragio de embarcación en Puerto Caimito

Las autoridades del Ministerio Público han iniciado una investigación para determinar la causa del accidente, en el que una persona murió.

Puerto Caimito/La búsqueda del capitán Gaspar Ponce, quien estaba en una embarcación que se hundió el pasado fin de semana, se ha extendido a varios puntos de la provincia de Panamá Oeste, incluyendo Chame y San Carlos.

El pasado lunes, la embarcación fue remolcada hasta la orilla del Puerto Caimito, pero hasta el momento no hay rastro del capitán.

La familia de Gaspar Ponce mantiene la esperanza de encontrarlo. Según un familiar, aunque una parte de la bodega y del barco no se encuentran, y solo queda un lado por limpiar, no creen que el capitán esté en la embarcación.

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Temprano en la mañana, se comunicaron con el ingeniero de la empresa, quien ofreció combustible para 12 equipos de lancha que están buscando en Chame, San Carlos, las orillas de la isla de Otoque y el área del río Caimito.

La familia ha expresado que, aunque es difícil encontrarlo con vida a estas alturas, desean que su cuerpo aparezca.

Este hoy martes por la mañana, alrededor de 21 naves de pescadores de Puerto Caimito salieron para continuar con la búsqueda, y se espera que más naves se unan por la tarde.

Las autoridades del Ministerio Público han iniciado una investigación para determinar la causa del accidente, en el que una persona murió y el capitán del barco sigue desaparecido.