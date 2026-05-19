Presidente Mulino expresa su apoyo al Gobierno de Rodrigo Paz ante crisis en Bolivia

Durante el intercambio, Mulino manifestó su apoyo al gobierno boliviano y aseguró que Panamá respaldará iniciativas orientadas a preservar la estabilidad institucional, social y política en Bolivia.

Ciudad de Panamá, Panamá/El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, sostuvo una conversación con su homólogo de Bolivia, Rodrigo Paz, a quien expresó su respaldo y solidaridad en medio de la crisis política que enfrenta el país sudamericano.

Durante el intercambio, Mulino manifestó su apoyo al gobierno boliviano y aseguró que Panamá respaldará iniciativas orientadas a preservar la estabilidad institucional, social y política en Bolivia.

El mandatario panameño señaló además que instruyó a la representación diplomática panameña ante la Organización de los Estados Americanos para solicitar un pronunciamiento del organismo multilateral sobre la situación que atraviesa el país sudamericano.

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Mulino calificó la crisis como “una nueva arremetida de la izquierda radical y el narcotráfico” y afirmó que Panamá colaborará “en la esfera política internacional”.

Por su parte, Paz agradeció el respaldo expresado por el gobierno panameño y sostuvo que la situación representa “el último coletazo de gente que promueve el caos”.

“Vamos a acabar con esto esta semana. La pelea está dura, pero la vamos a sacar adelante”, expresó el presidente boliviano durante la conversación. De acuerdo con la información divulgada, al menos diez países han manifestado públicamente su apoyo al gobierno de Paz frente a la actual crisis política en Bolivia.