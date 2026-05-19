Proyecto de ley busca aumentar penas de prisión por maltrato animal en Panamá

La diputada Paulette Thomas impulsa el proyecto de ley 108, una iniciativa que busca modificar la legislación vigente para establecer penas más severas y otorgar mayores herramientas legales a las autoridades encargadas de atender este tipo de casos.

Ciudad de Panamá, Panamá/El aumento de los casos de maltrato animal en Panamá volvió a encender el debate sobre la necesidad de endurecer las sanciones contra quienes cometen actos de maltrato hacia animales domésticos.

La diputada Paulette Thomas impulsa el proyecto de ley 108, una iniciativa que busca modificar la legislación vigente para establecer penas más severas y otorgar mayores herramientas legales a las autoridades encargadas de atender este tipo de casos.

La propuesta surge en medio de la creciente difusión de videos y denuncias en redes sociales que muestran agresiones contra animales, muchas de ellas captadas por cámaras de seguridad o teléfonos celulares. Según explicó la diputada, el proyecto fue presentado en 2024 y aprobado en primer debate el 25 de octubre de 2025. Sin embargo, aseguró que la discusión ha perdido prioridad dentro de la agenda legislativa.

Thomas sostuvo que la normativa vigente contempla penas de entre dos y cuatro años, sanciones que pueden ser reemplazadas por medidas como trabajo comunitario o pagos económicos. Con la reforma, las condenas podrían elevarse a seis años de prisión, especialmente en casos donde el animal muera producto de las agresiones.

La diputada argumentó que el maltrato animal no debe verse únicamente como un problema relacionado con mascotas, sino como un indicador de conductas violentas que podrían extenderse hacia personas vulnerables. Además del aumento de penas, la iniciativa busca corregir vacíos legales surgidos tras la entrada en vigencia de la nueva ley de justicia comunitaria, la cual dejó fuera competencias relacionadas con bienestar animal que anteriormente manejaban los jueces de paz.

Thomas aseguró que, de aprobarse el proyecto, los jueces comunitarios volverían a tener facultades para sancionar este tipo de conductas de manera más efectiva. La diputada también abordó otras problemáticas sociales como el acoso escolar o bullying, tema que actualmente genera preocupación entre autoridades y organizaciones civiles.

La diputada, quien forma parte de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional, advirtió sobre el aumento de casos de acoso escolar y recordó recientes situaciones que han terminado en tragedia. Uno de ellos es el caso de un adolescente de 14 años, quien murió tras presuntamente enfrentar constantes burlas y acoso por parte de compañeros de escuela.

Thomas insistió en que tanto el bullying como la violencia contra animales reflejan problemas sociales más profundos relacionados con entornos familiares disfuncionales, falta de atención emocional y ausencia de acompañamiento psicológico. La diputada hizo un llamado a fortalecer la prevención, mejorar los protocolos en los centros educativos y promover una mayor participación de padres, docentes y especialistas para enfrentar estas problemáticas.