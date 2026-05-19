'No es solo un paseo': Sinaproc advierte sobre riesgos al subir montañas sin preparación

Omar Smith, director de Protección Civil, comparte recomendaciones clave tras el rescate de turistas en Picachos de Olá y recuerda que la prevención es la mejor herramienta para evitar emergencias en montaña.

Ciudad de Panamá/Subir una montaña o un cerro para ver el amanecer puede ser una experiencia inolvidable, pero también puede convertirse en una emergencia si no se toman las precauciones adecuadas. Tras el rescate de turistas extranjeros en los Picachos de Olán, provincia de Coclé, Omar Smith, director del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), hizo un llamado a la reflexión: "No vaya pensando que solamente es un 'trip' de paseo, porque realmente es demandante".

En entrevista con Noticias AM, Smith explicó que el incidente ocurrió cuando las personas avanzaron más allá del primer punto de cima, una zona considerada segura para visitantes.

"Cuando vas subiendo por el sendero y llegas a la cima del primer cerro, hasta ahí tú estás seguro. ¿Qué sucedió? Que las personas avanzaron más allá", detalló. En esa sección superior, los caminantes se exponen a vientos fuertes en el filo de la cordillera, lo que obliga a desplazarse agachados o con mayor precaución.

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La regla de oro: informarse antes de salir

Para Smith, la prevención comienza mucho antes de pisar el sendero. "Tiene que estar informado de hacia dónde va", afirmó. El director de Sinaproc enumeró una serie de medidas básicas que todo excursionista debería seguir: verificar el pronóstico del clima con al menos 12 horas de anticipación, evaluar las propias condiciones físicas, llevar suficiente agua y, de ser posible, acompañarse de una persona que conozca la ruta.

"La recomendación del guía siempre es válida", insistió Smith, aunque aclaró que en muchos senderos panameños no siempre se cuenta con guías certificados. En esos casos, recurrir a lugareños que dominan el terreno puede marcar la diferencia. "En este lugar nos hubiera ayudado bastante un guía, porque él lo hubiese llevado a la persona, le hubiese dado la calma y hubiesen salido sin novedad".

El director también destacó la importancia de mantener la calma ante cualquier imprevisto. "Cuando usted va a hacer este tipo de actividad, tiene que tener claridad en el tipo de terreno que se va a enfrentar. A veces mucha gente va pensando que va a ver árboles o neblina, pero tiene que ir preparado para todos esos escenarios".

Frecuencia de emergencias y lugares más críticos

Según cifras de Sinaproc, desde finales de 2024 se registra aproximadamente una llamada de emergencia por mes relacionada con senderismo, con mayor incidencia entre enero y marzo, durante la época seca. Los lugares que más reportes concentran son el área del Valle de Antón, la zona del Volcán Barú y La Ciénaga. "Gracias a Dios, en ninguna de esas se han registrado, al momento, fatalidad", precisó Smith.

A pesar de los riesgos, el director de Sinaproc recordó que el senderismo es una actividad con grandes beneficios para la salud física y mental. "El principal beneficio es la salud Sales de ciudad, te metes en esta área, ves algo que lo tomamos como normal, pero realmente esos son espectáculos y son pequeños momentos que nos perdemos en la vida. Pero hay que hacerlo de manera segura".

Con la transición hacia la época lluviosa, las recomendaciones se mantienen vigentes. Smith enfatizó que, aunque la práctica es segura todo el año, es fundamental extremar precauciones al cruzar ríos o transitar por terrenos resbaladizos. "Esté informado, esté preparado físicamente, llévese suficiente agua, váyase centrado. Porque al final, la montaña no se va a adaptar a ti; tú tienes que adaptarte a ella".