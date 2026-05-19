Las sanciones contra el local incluyen un proceso administrativo por no contar con informe previo favorable ni permiso nocturno, multas que podrían alcanzar los 5 mil dólares.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Municipio de Panamá intensificó durante el fin de semana los operativos contra establecimientos clandestinos que operan en distintos puntos de la ciudad capital, entre ellos un bar ubicado en el sector de Condado del Rey que funcionaba sin los permisos requeridos.