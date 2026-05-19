Clima en Panamá: Aguaceros dispersos y temperatura de hasta 34°C para este martes

Las temperaturas en Panamá se mantendrán entre 29°C y 34°C en la mayor parte del país, mientras que en la Cordillera Central se registrarán valores más frescos entre 21°C y 26°C.

Ciudad de Panamá/El clima en Panamá para la tarde y noche de este martes estará influenciado por la presencia de aguaceros dispersos y lluvias aisladas en gran parte del país, según el más reciente informe del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Impha).

Las precipitaciones podrían estar acompañadas de actividad eléctrica, principalmente en regiones específicas tanto del Caribe como del Pacífico.

Aguaceros y tormentas en el Caribe y el Pacífico

En la vertiente del Caribe, durante la tarde se esperan aguaceros dispersos con probabilidad de actividad eléctrica en zonas como Costa Arriba de Colón, el norte de Veraguas y la comarca Ngäbe-Buglé, mientras que en el resto de la región se prevén lluvias aisladas. Para la noche, el pronóstico del tiempo indica precipitaciones aisladas desde Bocas del Toro hasta Colón.

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En la vertiente del Pacífico, el informe detalla que en horas de la tarde habrá aguaceros dispersos de moderados a fuertes con tormentas eléctricas en Darién, Panamá, Panamá Oeste y el sur de Veraguas. El resto de la vertiente experimentará lluvias aisladas.

Durante la noche, continuarán los aguaceros aislados con actividad eléctrica en zonas marítimas, además de probabilidad de lluvias en Darién, la península de Azuero, el sur de Veraguas y Chiriquí.

Temperaturas, vientos y estado del mar

Las temperaturas en Panamá se mantendrán entre 29°C y 34°C en la mayor parte del país, mientras que en la Cordillera Central se registrarán valores más frescos entre 21°C y 26°C.

En cuanto al viento, se esperan corrientes del oeste al noreste con velocidades de hasta 25 km/h en sectores del Caribe, Panamá, Panamá Oeste y Coclé. En el resto del país, predominan vientos variables más leves, por debajo de los 15 km/h.

Sobre las condiciones marítimas, en el Caribe se pronostican olas entre 1.0 y 1.7 metros, mientras que en el litoral Pacífico el oleaje estará entre 0.4 y 1.2 metros.

Finalmente, los índices de radiación UV-B se mantendrán elevados, con niveles entre 7 y 11, lo que representa un riesgo alto a extremo en todo el país.