Documental panameño Anayansi llega al Festival Itinerante de Cinema Sordo en Mestre, Venecia

La participación de Anayansi representa un nuevo logro para el cine documental panameño en escenarios internacionales.

El documental panameño Anayansi fue seleccionado para participar en la tercera edición del Festival Itinerante de Cinema Sordo, que se celebrará del 22 al 24 de mayo en Mestre, Venecia, Italia. El evento tendrá como sede el M9 – Museo del '900 y reunirá producciones audiovisuales enfocadas en la cultura y comunidad sorda a nivel internacional.

La organización del festival anunció que esta nueva edición estará dedicada a promover el cine sordo como espacio de creatividad, inclusión y libertad artística. El programa incluirá cortometrajes en competencia internacional, talleres, debates, encuentros culturales y la entrega del premio “Ritmos Visuales” al mejor cortometraje, reconocimiento otorgado por un jurado especializado integrado por profesionales vinculados al cine y al arte sordo.

El cartel oficial del festival fue diseñado por el ilustrador italiano Marco Capellacci, quien plasmó en la imagen los valores de innovación, creatividad y expresión artística que caracterizan a la comunidad sorda.

La participación de Anayansi representa un nuevo logro para el cine documental panameño en escenarios internacionales. La obra ha destacado por abordar temas vinculados a la identidad, la memoria y la representación cultural, consolidándose como una producción que busca abrir espacios de diálogo a través del lenguaje audiovisual.

El Festival Itinerante de Cinema Sordo también servirá como vitrina para nuevas producciones y directores emergentes, además de convertirse en un punto de encuentro para discutir el presente y futuro del cine inclusivo y accesible.