Ministerio de la Mujer condena crimen de la fiscal Patricia Ossa; exhorta a denunciar y no normalizar la violencia

El Ministerio de la Mujer reafirma su rechazo a toda agresión contra las mujeres y pone a disposición sus canales de atención tras el trágico hecho que enlutó al sector judicial.

Ciudad de Panamá/El Ministerio de la Mujer emitió un comunicado este martes para expresar su "profundo pesar" por el asesinato de Patricia Ossa, fiscal adjunta del área metropolitana, ocurrido en el corregimiento de Pueblo Nuevo.

En el texto, la institución extiende "sus más sinceras condolencias a sus familiares, amistades y compañeros de trabajo en este difícil momento" y reitera su "firme rechazo a toda forma de violencia contra las mujeres". El comunicado hace un llamado urgente a la ciudadanía: "No normalizar ni guardar silencio ante situaciones de violencia doméstica, agresión o amenazas dentro de las relaciones de pareja".

Romper el silencio, salvar vidas

El Ministerio de la Mujer advierte que muchas mujeres callan los hechos violentos dentro de una relación porque "creen poder controlar la situación, cambiar la conducta de su agresor o evitar consecuencias mayores", pero, por el contrario, "están arriesgando su vida y su integridad física".

Ante este escenario, la institución exhorta a todas las mujeres que estén atravesando situaciones de violencia a denunciar y acercarse a cualquiera de sus Centros de Atención Integral en todo el país. También pueden comunicarse, sin costo alguno, a la línea 182, que atiende las 24 horas del día, los 7 días de la semana, o utilizar la aplicación Mujer App para realizar denuncias de forma segura.

El comunicado recuerda que la Ley 82 de 2013 establece medidas de protección para las víctimas de violencia contra las mujeres y prohíbe acciones que generen revictimización, "incluyendo la exposición innecesaria de imágenes o datos personales". Por esta razón, el Ministerio hace un llamado a los medios de comunicación y a la ciudadanía a manejar con responsabilidad la información relacionada con casos de violencia de género.

De enero a abril de 2026, el Ministerio de la Mujer atendió a 4,580 mujeres que buscaron ayuda para salir del ciclo de la violencia. Esta cifra refleja la magnitud del problema y la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención y respuesta.

"Desde el Ministerio de la Mujer continuaremos trabajando para fortalecer la prevención, atención y protección de las víctimas, promoviendo una sociedad libre de violencia y con mayor conciencia sobre la importancia de actuar a tiempo", concluye el comunicado.