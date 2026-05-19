Paris Jackson rompe el silencio sobre su salud tras alarmar a fans con imágenes virales de su cuello

La artista decidió aclarar públicamente los rumores sobre su estado de salud luego de que miles de seguidores expresaran preocupación por la apariencia de su cuello en un video publicado recientemente en redes sociales.

Paris Jackson compartió detalles de los estudios médicos a los que se sometió y explicó que los resultados descartaron problemas graves, poniendo fin a las especulaciones que rápidamente se viralizaron en internet.

La hija de Michael Jackson y Debbie Rowe publicó en sus historias de Instagram un clip grabado durante una ecografía realizada en la zona del cuello y la garganta. La cantante explicó que decidió someterse al examen luego de que numerosos usuarios comentaran sobre el aspecto de sus ganglios y la forma de su cuello en un video reciente.

En la grabación, Paris explicó directamente el motivo de la revisión médica. “Me estoy haciendo una ecografía para revisar mis ganglios, ya que señalaron lo raro que se veía mi cuello en mi última publicación”, escribió junto al video que rápidamente comenzó a circular en plataformas digitales.

Horas después, la artista reconoció que la insistencia de los comentarios terminó generándole preocupación real sobre su salud. “Mucha gente señaló que mi cuello se ve muy raro en el último video que publiqué. Entonces estoy aterrada. Como, ‘Oh, eso es raro, una locura’. Hice que alguien viniera a mi estudio de ensayo y me hiciera una ecografía en la garganta”, manifestó.

La cantante también reveló que ya se había realizado análisis de sangre previos y que todos habían mostrado resultados normales. Tras revisar videos antiguos y comparar imágenes, concluyó que la apariencia de su cuello no representa una anomalía reciente, sino una característica física que siempre ha estado presente.

“Creo que mi cuello simplemente hace cosas raras cuando hablo. Creo que esto es solo mi cuello, y ustedes me están asustando, pensando que algo está mal”, expresó la intérprete, quien actualmente se encuentra preparando nuevos compromisos musicales y sesiones de ensayo para sus próximas presentaciones.

La situación generó especial inquietud debido a que Paris Jackson atraviesa un momento importante en su carrera artística. La cantante confirmó recientemente que trabaja en el lanzamiento de “Teenage Drama”, su nuevo proyecto musical previsto para el 22 de mayo, producción que marca otro paso en su evolución dentro de la industria tras el lanzamiento de su álbum “Wilted”.

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La artista explicó que, durante las revisiones posteriores, los médicos detectaron únicamente un leve enrojecimiento en las cuerdas vocales, aunque sin señales de lesiones importantes. “Hay una mínima cantidad de enrojecimiento en mis cuerdas vocales, pero no hay callosidades”, detalló.

Además, aclaró la verdadera razón detrás de la apariencia de su cuello, descartando enfermedades o problemas graves relacionados con los comentarios virales. “La razón por la que mi cuello se ve tan raro es simplemente porque he ejercitado esos músculos al cantar durante tanto tiempo, y eso les pasa a los cantantes. Solo es más obvio en mí porque soy delgada”, afirmó.

La discusión sobre su salud coincidió con otra etapa mediática importante para la cantante. En meses recientes, Paris habló abiertamente sobre su proceso de recuperación de adicciones al alcohol y la heroína, además de compartir detalles relacionados con su salud mental y trastornos que ha enfrentado durante varios años.

Paralelamente, la artista obtuvo una victoria judicial en un caso relacionado con el patrimonio de su padre. Un tribunal de Los Ángeles ordenó la devolución de 625.000 dólares correspondientes a bonificaciones entregadas a firmas legales externas vinculadas con la administración financiera de la herencia de Michael Jackson.

El proceso involucra a John Branca y John McClain, administradores del patrimonio desde 2009. Aunque la corte reconoció el crecimiento financiero alcanzado bajo su gestión, determinó que algunos pagos específicos no contaban con la aprobación formal requerida por el tribunal.