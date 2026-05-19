Carolina Flores | La versión de su suegra detenida en Venezuela sacude la investigación

Las autoridades venezolanas revelaron parte de la versión ofrecida por la mujer de 63 años luego de su captura internacional, mientras la familia de la joven insiste en que existían antecedentes de conflictos dentro de la convivencia familiar.

El caso del asesinato de Carolina Flores Gómez continúa generando conmoción en México y Venezuela tras conocerse nuevos detalles sobre la declaración entregada por Erika María Herrera, principal sospechosa del crimen ocurrido en un apartamento de Polanco el pasado 15 de abril.

La investigación tomó un nuevo rumbo después de que Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas de Venezuela, compartiera públicamente algunos detalles sobre las conversaciones sostenidas con Erika María ‘N’ al momento de su detención.

Según explicó el funcionario, la acusada aseguró que la muerte de la exreina habría ocurrido de manera accidental y vinculó el hecho con un objeto que pertenecía a su difunto esposo. “En las breves conversaciones que tuvimos en el momento en que la ubicamos en el apartamento, ella hablaba de que eso había sido un accidente, que lo que pasó allí fue un accidente, que ocurrió con un juguetico que le dejó su difunto esposo”, declaró Rico durante una transmisión oficial.

Las autoridades mexicanas acusan a Erika María de haber disparado contra Carolina Flores mientras ambas se encontraban en un departamento ubicado en la exclusiva zona de Polanco, en Ciudad de México. Parte de los hechos habría quedado registrada por una cámara instalada dentro del inmueble, utilizada para monitorear al bebé de la víctima y de su pareja, Alejandro Sánchez.

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Tras el crimen, la mujer abandonó territorio mexicano y emprendió una ruta internacional que incluyó una escala en Panamá antes de ingresar a Venezuela el 19 de abril. De acuerdo con las investigaciones, permaneció en distintos sectores como La Guaira, La Candelaria y El Cigarral antes de ser localizada y detenida el 29 de abril, luego de activarse una ficha roja de Interpol.

La captura de Erika María ‘N’ provocó nuevas reacciones de la familia de Carolina Flores, especialmente de su madre, Reyna Gómez, quien anteriormente había revelado que su hija mantenía diferencias constantes con su suegra. En una entrevista concedida al creador de contenido Fabián Pasos, Gómez aseguró que la convivencia entre ambas se deterioró progresivamente cuando Carolina comenzó a establecer límites dentro del hogar.

Durante esa conversación, la madre de la víctima compartió una de las declaraciones que ahora vuelve a cobrar relevancia en medio de la investigación. “Sabía de los problemas que tenían porque mi hija me los platicaba, pero cuando fueron escalando los problemas fue cuando mi hija puso sus límites”, expresó.

El caso ha generado un fuerte impacto mediático debido a la historia personal de Carolina Flores y a la violencia que rodeó su muerte. La joven nació el 4 de abril de 1999 en Ensenada, Baja California, y alcanzó reconocimiento en 2017 tras obtener el título de Miss Teen Universe Baja California, certamen que impulsó su presencia en redes sociales y en el mundo de los concursos de belleza.

Con el paso de los años, Carolina formó una familia junto a Alejandro Sánchez y ambos tuvieron un hijo que tenía apenas ocho meses de edad cuando ocurrió el feminicidio. La situación del menor y las circunstancias del crimen han incrementado la atención pública sobre el caso.

Mientras avanzan las investigaciones entre México y Venezuela, las autoridades continúan recopilando pruebas relacionadas con el arma utilizada, la huida internacional de la sospechosa y los antecedentes familiares previos al asesinato. El caso de Carolina Flores permanece bajo análisis judicial y sigue provocando una intensa conversación pública sobre violencia de género y feminicidios en América Latina.