Kendall Jenner y Jacob Elordi refuerzan su relación con escapada secreta en las playas de Hawái

La modelo y el actor volvieron a convertirse en tema de conversación internacional tras ser captados juntos durante una escapada privada.

La pareja fue fotografiada disfrutando de varios días de descanso en la isla de Kauai, uno de los destinos más exclusivos y tranquilos del archipiélago, alimentando así los rumores sobre el avance de su relación sentimental.

Las imágenes, difundidas inicialmente por el portal DeuxMoi y posteriormente replicadas por TMZ, muestran a Kendall Jenner y Jacob Elordi compartiendo un ambiente relajado en la playa de Hanalei. En las fotografías, ambos aparecen conversando tranquilamente mientras descansan sobre la arena y disfrutan de bebidas durante una jornada marcada por la privacidad y el contacto con la naturaleza.

La empresaria y figura televisiva fue vista utilizando bikini, mientras el actor australiano lucía ropa casual y gorra para intentar mantener un perfil discreto. Sin embargo, pese a elegir uno de los lugares menos concurridos de Hawái, la presencia de ambos no pasó desapercibida para fanáticos y paparazzi que terminaron registrando parte de la escapada.

Según trascendió en medios estadounidenses, la pareja viajó junta desde California hacia Kauai. Antes de abordar el vuelo, ambos fueron vistos en un establecimiento de Montecito, reforzando las versiones que apuntan a que la relación entre las celebridades continúa fortaleciéndose lejos de los reflectores oficiales.

Durante su estadía en Hawái, Kendall Jenner y Jacob Elordi no solo disfrutaron de días de playa. Diversos reportes señalan que recorrieron distintos sectores de la isla, visitaron tiendas especializadas en vinos y cenaron en reconocidos restaurantes locales frecuentados por turistas de alto perfil y figuras públicas internacionales.

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Además, algunos medios indicaron que la pareja habría mostrado interés en propiedades de la zona, aunque no se conocen detalles sobre posibles inversiones o intenciones inmobiliarias. Para movilizarse en Kauai, ambos utilizaron un vehículo Jeep descapotable, una elección habitual entre visitantes que buscan recorrer los paisajes naturales y montañosos característicos de la isla.

La elección de Kauai como destino tampoco fue casual. Considerada una de las islas más reservadas y menos turísticas de Hawái, la región destaca por sus playas tranquilas, vegetación exuberante y ambiente alejado del ritmo acelerado de ciudades como Los Ángeles o Nueva York. Precisamente por esa privacidad, numerosas celebridades suelen escoger este lugar para viajes personales y descansos discretos.

Los rumores sobre un romance entre Kendall Jenner y Jacob Elordi comenzaron meses atrás, luego de que testigos aseguraran haberlos visto besándose durante una fiesta posterior a un concierto de Justin Bieber en el festival Coachella. Desde entonces, distintas apariciones públicas y encuentros compartidos incrementaron las especulaciones sobre el vínculo sentimental entre ambos.

Medios como Daily Mail sitúan el inicio de la relación alrededor del mes de febrero, aunque fuentes cercanas aseguran que Jenner y Elordi se conocen desde hace años gracias a amistades en común y a los círculos sociales que frecuentan dentro de la industria del entretenimiento.

De acuerdo con información revelada por Page Six, la modelo inicialmente tenía ciertas dudas sobre iniciar una relación amorosa con el actor debido a la amistad que mantenían previamente. Sin embargo, con el paso de los meses la conexión entre ambos habría evolucionado hacia una relación más cercana y estable.

Tras regresar a Los Ángeles, Jenner y Elordi también asistieron a una celebración organizada por el empresario Michael Rubin, donde coincidieron nuevamente con figuras como Justin Bieber y Timothée Chalamet. Aunque ninguno de los dos ha confirmado públicamente el romance, las recientes apariciones refuerzan la atención mediática sobre una de las parejas más comentadas del momento.