NBA noticias| Jamahl Mosley: ex entrenador del Orlando Magic tiene un nuevo equipo
Hace dos semanas, Mosley salió de Orlando tras una dolorosa eliminación en la primera ronda de los playoffs de la liga norteamericana de baloncesto.
Estados Unidos/Despedido fulminantemente por Orlando Magic tras la eliminación en playoffs, Jamahl Mosley regresará la próxima temporada a la NBA al ser contratado este lunes por los New Orleans Pelicans como su entrenador.
El estadounidense, de 47 años, vivió una abrupta salida del Magic el 4 de mayo pocas horas después de la derrota en el séptimo y definitivo partido de primera ronda frente a los Detroit Pistons.
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Mosley, que llevaba cinco años al frente del plantel, pagó el precio de la dolorosa eliminación de Orlando, que llegó a estar 3-1 arriba en su serie ante los Pistons, primer sembrado de la Conferencia Este, pero finalmente cayó 4-3.
A pesar de este fiasco, los Pelicans expresaron su máxima confianza en Mosley y le contrataron por las próximas cinco temporadas.
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"Jamahl se ha ganado un enorme respeto en toda la NBA por su liderazgo, su profesionalismo y las sólidas relaciones que desarrolla con los jugadores y el personal", dijo Joe Dumars, actual vicepresidente de los Pelicans, en un comunicado.
Bajo el mando de Mosley, el Magic se clasificó a los playoffs en las pasadas tres temporadas, pero nunca pudo superar la primera ronda.
El técnico tiene ahora la tarea de devolver a los Pelicans de Zion Williamson a la postemporada, a la que no accedieron en los últimos dos años.