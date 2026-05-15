Vin Diesel y la hija de Paul Walker conmueven con homenaje en aniversario de Fast & Furious

La presencia del actor y Meadow Walker en el Festival de Cannes dejó uno de los momentos más emotivos para los seguidores de la franquicia.

Ambos asistieron a una proyección especial de The Fast and The Furious, realizada para celebrar los 25 años del inicio de una de las sagas más exitosas del cine de acción.

La relación entre Vin Diesel y Paul Walker trascendió las pantallas durante años de grabaciones y giras promocionales. Tras la muerte del actor en 2013, el vínculo se mantuvo intacto con su hija Meadow, quien ha acompañado de cerca varios momentos importantes relacionados con la franquicia.

Durante la alfombra roja en Cannes, Diesel protagonizó una escena cargada de emoción al abrazar efusivamente a Meadow Walker antes de ingresar a la sala donde se realizó la exhibición especial. El actor, reconocido por interpretar a Dominic Toretto, aprovechó la ocasión para dedicar unas palabras a la joven frente a cientos de asistentes y miembros de la industria cinematográfica.

Luego de presentar a Jordana Brewster y Michelle Rodriguez, Diesel habló sobre el significado que la familia ha tenido dentro y fuera de la pantalla para el elenco de Fast & Furious. “Esta es una película donde la hermandad se introdujo en nuestro milenio, por mi hermano Paul y por mí. y la persona que no me iba a dejar venir solo aquí para representar esa hermandad es Meadow Walker”, expresó el actor ante una ovación del público.

El artista también dejó ver la profunda carga emocional que representa para él recordar a su compañero y amigo. “Voy a derramar una lágrima rápidamente”, afirmó antes de continuar su discurso. Más adelante, destacó el respaldo que los fanáticos han dado a la saga durante más de dos décadas. “La única razón por la que estamos haciendo el final de Fast & Furious para 2028 es por cada uno de ustedes que nos han dado su cariño y su lealtad”, declaró en referencia a Fast Forever, producción que marcará el cierre de la historia principal.

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En medio de los aplausos, Diesel insistió en que el concepto de familia ha sido el eje emocional de la franquicia. “Cada uno de ustedes se ha sentido parte de nuestra familia. Nos inspiran a seguir adelante. Nos inspiran a querer que todos se sientan orgullosos”, añadió el actor, quien además describió la película original de 2001 como “el comienzo de una palabra… y esa palabra es amor”.

Al finalizar la proyección especial, el intérprete volvió a dirigirse a los asistentes visiblemente conmovido. “No puedo creer que quieran verme llorar”, comentó mientras abrazaba a sus compañeras de reparto. Después recordó los momentos que compartía con Paul Walker tras cada estreno de la saga. “En el guion original estaba escrito que este chico rubio de ojos azules sería como un hermano para mí”, dijo. Luego agregó: “Después de cada estreno, se sentaba conmigo; nadie más podía estar cerca. No quería estar con nadie más. Simplemente se iba conmigo y me susurraba al oído: ‘La mejor aún está por filmarse’”.

El homenaje concluyó con otro abrazo entre Vin Diesel y Meadow Walker. Antes de terminar, el actor destacó el papel que la joven ha tenido en su vida desde la muerte de su padre. “El elenco se ha convertido en una familia”, expresó. Finalmente, dedicó unas palabras directas a Meadow: “Si hay algo que puedo decirles a todos ustedes es que Meadow ha sido una gran fuente de fortaleza y sé que estaría (Paul) muy orgulloso de ti”.

La modelo también ha hablado públicamente sobre la conexión espiritual que siente con su padre. En una entrevista concedida en 2023, Meadow aseguró que los números cuatro y siete representan una señal constante de Paul Walker en su vida cotidiana. Además, confesó que las películas del actor se han convertido en un refugio emocional, especialmente porque le permiten conservar intacto el recuerdo de su voz.