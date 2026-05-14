Autopsia revela la causa definitiva de muerte de la influencer conocida como la 'Barbie Humana'

La investigación sobre el fallecimiento de Barbara Jankavski volvió a captar atención internacional después de que autoridades confirmaran oficialmente los resultados de una segunda autopsia realizada tras la exhumación de su cuerpo.

El caso generó una fuerte controversia en Brasil debido a las dudas planteadas por la familia de la creadora de contenido y a las lesiones detectadas inicialmente en distintas partes de su cuerpo.

Barbara Jankavski, conocida en redes sociales como la ‘Barbie Humana’, fue encontrada sin vida en noviembre de 2025 dentro de una residencia ubicada en São Paulo. Desde el comienzo de la investigación, familiares y personas cercanas manifestaron sospechas sobre las circunstancias de su fallecimiento, argumentando posibles inconsistencias en el primer informe forense elaborado por las autoridades brasileñas.

Ante las denuncias y cuestionamientos, la Justicia autorizó la exhumación del cuerpo el pasado 3 de febrero de 2026 para practicar un nuevo análisis médico legal. El procedimiento estuvo a cargo de especialistas de la Policía Técnico-Científica de São Paulo, quienes revisaron detalladamente posibles señales de violencia, lesiones compatibles con agresiones físicas y eventuales signos de asfixia.

La decisión de repetir los exámenes forenses estuvo relacionada principalmente con marcas visibles detectadas en el cuello, el rostro y la espalda de la influencer. Dichos hallazgos despertaron inquietud entre los familiares, quienes solicitaron una revisión exhaustiva para descartar cualquier posibilidad de homicidio o ataque violento.

Sin embargo, el nuevo dictamen oficial descartó nuevamente indicios de asesinato y concluyó que la causa de muerte estuvo asociada a una intoxicación derivada del consumo simultáneo de cocaína y alcohol. Los especialistas confirmaron la presencia de cocaetileno en el organismo de Barbara Jankavski, una sustancia que se produce cuando ambas sustancias se mezclan dentro del cuerpo humano.

De acuerdo con expertos forenses, el cocaetileno puede aumentar significativamente el riesgo de sufrir arritmias cardíacas, infartos y episodios de muerte súbita. Los investigadores indicaron que esta combinación representa un alto peligro para el sistema cardiovascular y puede provocar consecuencias fatales incluso en personas jóvenes.

La muerte de la influencer provocó una gran repercusión en Brasil debido a la popularidad que había alcanzado en plataformas digitales. Barbara Jankavski acumulaba miles de seguidores gracias a los contenidos relacionados con sus transformaciones físicas extremas inspiradas en la imagen de la muñeca Barbie. La creadora de contenido compartía frecuentemente detalles sobre procedimientos estéticos, cirugías y cambios corporales realizados a lo largo de los últimos años.

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Según reportes de la prensa brasileña, la mujer de 31 años fue encontrada dentro de la residencia del defensor público Renato Campos Pinto de Vitto. Durante las declaraciones entregadas a las autoridades, el hombre afirmó que ambos habían consumido sustancias ilícitas antes de la emergencia médica. Además, sostuvo que intentó auxiliar a la influencer y realizar maniobras de reanimación antes de contactar a los servicios de emergencia.

Pese a que la nueva autopsia descartó oficialmente un homicidio, el caso continúa registrado por las autoridades brasileñas bajo la categoría de “muerte sospechosa” mientras concluyen las diligencias finales de la investigación. La familia de la influencer mantiene cuestionamientos sobre algunos aspectos del proceso y considera que varias lesiones detectadas en el cuerpo todavía no han sido esclarecidas completamente.

El caso de la ‘Barbie Humana’ generó un amplio debate en redes sociales y medios internacionales sobre los riesgos asociados al consumo de sustancias psicoactivas y el impacto de la exposición digital en figuras públicas. Mientras avanzan las investigaciones, la muerte de Barbara Jankavski continúa siendo uno de los episodios más comentados en Brasil durante los últimos meses por el interés mediático que rodeó su vida personal y su carrera como influencer digital reconocida internacionalmente.