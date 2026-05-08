Blake Lively intensifica su batalla legal contra Justin Baldoni y exige millonaria compensación

El conflicto judicial entre Blake Lively y Justin Baldoni continúa generando repercusión en la industria del entretenimiento luego de que la actriz presentara una nueva solicitud ante la corte para obtener compensaciones económicas, honorarios legales y reconocimiento formal como parte vencedora del litigio.

La nueva moción fue presentada el 7 de mayo y se apoya en una normativa de California aprobada en 2023, conocida como la Ley de Protección de Sobrevivientes contra Demandas por Difamación Instrumentalizadas. Esta legislación fue creada para proteger a personas que denuncian abuso sexual y posteriormente enfrentan acciones judiciales por difamación como represalia.

El equipo jurídico de Lively sostiene que la actriz fue objeto de una demanda retaliativa impulsada por Baldoni y Wayfarer Studios, razón por la cual ahora busca recuperar los gastos derivados del proceso judicial y recibir daños compensatorios adicionales. En el documento presentado ante el tribunal, los abogados argumentan que la actriz defendió exitosamente su posición frente a la demanda por difamación que Baldoni interpuso anteriormente.

La solicitud judicial señala textualmente: “La señorita Lively solicita respetuosamente una resolución que la reconozca como ‘demandada victoriosa’ y, como tal, que tenga derecho a sus honorarios y costos legales razonables por haberse defendido exitosamente en el litigio, a daños triplicados por el daño causado por la acción de difamación retaliativa de las Partes Wayfarer en su contra, y a daños punitivos suficientes para disuadir a las Partes Wayfarer de incurrir en tal conducta en el futuro”.

La batalla legal entre ambas celebridades comenzó después de que Lively recurriera a mecanismos legales relacionados con acusaciones de conducta inapropiada y posteriormente enfrentara una contrademanda por difamación. Esa acción judicial terminó siendo desestimada por la corte en junio de 2025, hecho que ahora se convirtió en uno de los principales argumentos de la defensa de la actriz para solicitar compensaciones adicionales.

Los abogados Michael Gottlieb y Esra Hudson calificaron el reciente acuerdo judicial como un triunfo contundente para la protagonista de It Ends with Us. A través de un comunicado, afirmaron: “Este acuerdo es una victoria contundente para Blake Lively. Al aceptar este acuerdo y renunciar a su derecho de apelación, Justin Baldoni y cada uno de los demandados individuales enfrentan ahora responsabilidad personal por abusar del sistema legal para silenciar e intimidar a la señorita Lively”.

Te puede interesar: Legalmente Rubia: se revela el teaser de Elle Woods mostrando su vida antes de Harvard

Te puede interesar: Victoria Beckham rompe el silencio sobre su maternidad con Brooklyn Beckham

La abogada Sigrid McCawley, integrante del equipo legal de la actriz, aseguró que el objetivo del caso trasciende el interés individual de su clienta y busca establecer precedentes para otras personas que enfrentan litigios similares. Sobre ese punto declaró: “Esto es realmente un espacio donde ella ha podido hacer un gran bien por los sobrevivientes, y quiere continuar ese trabajo. Esto, para ella, va mucho más allá”.

En contraste, la defensa de Baldoni sostiene una versión completamente distinta sobre el desenlace del caso. Bryan Freedman, abogado del actor y director, afirmó que la verdadera victoria ocurrió cuando el juez eliminó gran parte de las acusaciones iniciales presentadas por Lively, incluidas reclamaciones relacionadas con acoso sexual y una demanda económica multimillonaria.

Freedman explicó públicamente su postura al señalar: “El 2 de abril todo eso desapareció. Ahí fue cuando ocurrió la victoria. No estoy seguro de qué estamos discutiendo a estas alturas”.

Otro de los puntos centrales de la disputa gira en torno a la aplicación de la legislación californiana invocada por Lively. Los representantes de Baldoni sostienen que los hechos relacionados con el litigio ocurrieron en Nueva York y Nueva Jersey, por lo que consideran inaplicable la norma de California. Sin embargo, la actriz argumenta que su denuncia administrativa original fue presentada ante el Departamento de Derechos Civiles de California, situación que, según su defensa, sí permite activar la protección legal contemplada en esa legislación.

El caso aún podría sumar nuevas audiencias y etapas procesales si el juez determina revisar los montos solicitados por la actriz y la validez de las reclamaciones económicas planteadas por ambas partes.