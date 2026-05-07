Legalmente Rubia: se revela el teaser de Elle Woods mostrando su vida antes de Harvard

Elle ya tiene fecha oficial de estreno y promete convertirse en uno de los lanzamientos más comentados del año.

La nueva producción inspirada en el universo de Legally Blonde explorará la adolescencia de Elle Woods mucho antes de convertirse en la carismática estudiante de derecho que conquistó a millones de espectadores en el cine. La plataforma Prime Video confirmó además las primeras imágenes y un adelanto oficial de la ficción, que llegará este verano con una nueva generación de protagonistas.

La serie representa la expansión televisiva de una de las franquicias más exitosas de la cultura pop de comienzos de los años 2000. Desde el estreno de la película original en 2001, el personaje interpretado por Reese Witherspoon se consolidó como un símbolo de perseverancia, optimismo y ruptura de estereotipos femeninos dentro de la comedia romántica contemporánea.

Ahora, más de dos décadas después, la historia buscará mostrar quién era Elle Woods antes de ingresar a la Universidad de Harvard. La producción se ambientará en 1995 y se enfocará en la etapa escolar de la protagonista, presentando una versión mucho más joven del personaje mientras enfrenta cambios familiares, conflictos sociales y los desafíos propios de la adolescencia.

El papel principal recaerá sobre Lexi Minetree, actriz de 25 años seleccionada tras un amplio proceso de audiciones que involucró a miles de aspirantes. La elección fue respaldada por el equipo creativo de la serie, que aseguró haber encontrado en Minetree las cualidades necesarias para continuar el legado de Elle Woods en pantalla.

Lauren Neustadter, integrante del equipo de producción, explicó cómo fue el momento en que descubrieron a la actriz ideal para el proyecto. “Lexi simplemente destacó. En el momento en que la vimos, lo sentimos. Fue algo mágico”, afirmó durante declaraciones concedidas a ELLE Magazine.

La trama de la primera temporada girará alrededor de una transformación radical en la vida de Elle. Según la sinopsis oficial, la familia Woods deberá abandonar su cómoda vida en Los Ángeles para mudarse a Seattle tras un cambio profesional del padre de la protagonista. El traslado obligará a la joven a adaptarse a un entorno completamente distinto, lejos de la popularidad y seguridad que definieron al personaje en las películas.

La ficción buscará profundizar en los acontecimientos que moldearon la personalidad de Elle Woods antes de convertirse en una exitosa abogada. El proyecto mostrará cómo la protagonista enfrenta nuevos grupos sociales, críticas y obstáculos personales mientras desarrolla el carácter optimista que terminó convirtiéndola en uno de los personajes femeninos más reconocidos del cine.

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El elenco también contará con nombres consolidados de la televisión y el entretenimiento estadounidense. June Diane Raphael interpretará a Eva, la madre de Elle, mientras Tom Everett Scott dará vida a Wyatt, su padre. A ellos se suma James Van Der Beek, cuya incorporación al proyecto despertó gran interés entre los seguidores de la producción.

Completan el reparto recurrente Chandler Kinney, Jacob Moskovitz y Gabrielle Policano, quienes formarán parte de los nuevos personajes que acompañarán a Elle durante su etapa escolar.

El entusiasmo alrededor de la serie ha sido tan alto que Prime Video aprobó anticipadamente una segunda temporada incluso antes del estreno oficial de la primera entrega. La producción de los nuevos episodios comenzará durante la presente primavera, reforzando la confianza de la plataforma en el potencial de la franquicia.

La propia Reese Witherspoon explicó anteriormente qué la motivó a impulsar esta precuela televisiva. “Quería ver quién era ella antes de la universidad, antes de la escuela de derecho”, señaló la actriz y productora, quien también relacionó el proyecto con el éxito reciente de producciones juveniles como Wednesday.